Annamaria Ajmone e Lara Agnusdei a Bassano CSC San Bonaventura

Lunedì 4 settembre ore 21.00 al CSC San Bonaventura a Bassano del Grappa – Annamaria Ajmone e Lara Agnusdei a Bassano

PRESENTANO LA LORO NUOVA CREAZIONE “BLEAH!!!”

Danza e musica si incontrano in un progetto interdisciplinare

Lunedì 4 settembre alle 21.00

al CSC San Bonaventura, va in scena BLEAH!!! la nuova creazione, co-prodotta dal Festival, del duo composto dalla danzatrice e coreografa Annamaria Ajmone e della sassofonista elettroacustica Lara Agnusdei.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto, e al sostegno della rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Operaestate è da sempre attento ai linguaggi multidisciplinari ha già accolto in passato nella programmazione i felici progetti di Novara Jazz, ( Kinzelman/Ninarello, Guglielmi/Brunello) che intersecano danza contemporanea e musica. È il caso della danza trice e coreografa Annamaria Ajmone insieme alla musicista elettroacustica Laura Agnusdei che a festival presentano il loro ultimo lavoro: Bleah!!!

Prendendo spunto dalle opere di Poesia Visiva,

auditiva e cinepoesia dell’artista Lucia Marcucci (Firenze, 1933), esponente del fiorentino Gruppo 70, Ajmone e Agnusdei mettono a confronto le loro ricerche lavorando tra gesto e il suono. L’ambiente mutuato dalle pratiche dell’artista Lucia Marcucci si sviluppa per sovrapposizioni, interruzioni, con i ruoli specifici di ciascuna delle due artiste azzerati.

Il titolo stesso della performance Bleah!!! è preso da un’opera omonima del 1967 della Marcucci.

BLEAH!!! Disarticola la performatività tipica dei ruoli della danzatrice e della musicista e progetta un paesaggio da creare insieme, con il canale comune del respiro e con gli oggetti che ci sono.

Ajmone e Agnusdei

sperimentano una scrittura che disattende e redistribuisce le funzioni autoriali. La danza suona e la musica danza; il suono coreografa lo spazio, il movimento lo accompagna, lo rimodula, lo moltiplica.

I volumi e i gesti del sax, del corpo, dei respiri, dei tamburi inventano zone acustiche di incontro e relazione, dove variano architetture e temperature, poetiche e affettive. Solo una zona rimane franca, ferma, come una stanza.

Al centro una consolle dove girano vinili, i corpi siedono vicini e attivano un set di suoni e mondi già conosciuti, che vengono ricombinati. Un luogo a parte, dove ci si ritrova e dove si può interrompere e commentare il resto dell’opera o del mondo.

è danzatrice e coreografa, diplomata presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Al centro della sua ricerca c’è il corpo inteso come mate¬ria plasmabile e mutevole, capace di trasformare gli spazi in luoghi creando parallelismi e sovrapposizioni temporali. Si avvale per le proprie produzioni di collaboratori con cui condivide il processo creativo, coinvolgendo così diversi immagini e visioni.

Presenta i propri lavori, come coreografa, dal 2014 a oggi, in numerosi festival di danza, teatro e performing arts, musei, gallerie d’arte e spazi atipici in Europa, Asia, Nord Africa e Stati Uniti.

Laura Agnusdei

è una sassofonista e musicista elettronica bolognese, diplomatasi in sax classico al Conservatorio Martini di Bologna. Il suo progetto solista esplora le possibilità della composizione elettroacustica, creando trame sonore all’interno dei qua¬li il sax rimane la principale voce narrante, amalgamando fonti diverse alla ricerca di un’emotività che assume toni e colori differenti da una traccia all’altra.

Agnusdei è inoltre sassofonista nei Julie’s Haircut, psych rock band con la quale negli ultimi due anni è stata in tour europeo presentando il loro ultimo album Invocation and Ritual Dance of my Demon Twin, edito dalla londinese Rocket Recordings.

Annamaria Ajmone/ Laura Agnusdei – Bleah!!!

Lunedì 4 settembre h.21.00 – CSC San Bonaventura

