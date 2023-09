Una grande successo per la Festa del Buon Rientro a Thiene

Thiene riparte con i grandi eventi nel segno dell’accoglienza e della sicurezza

Si sono spenti i riflettori sulla XXIII edizione della Festa del Buon Rientro e la Città ritorna alla quotidianità con la consapevolezza di essere finalmente entrata nel vivo del ricco programma di eventi che animerà in modo particolare il Centro Storico da qui a dicembre.

Ora che il ricordo dell’emergenza pandemica si sta facendo sempre più lontano. Quella offerta dalla Festa del Buon Rientro è stata una prova di grande ospitalità della Città nei confronti del territorio.

Il folto pubblico ha apprezzato la proposta e ha saputo vivere le opportunità di divertimento nel rispetto delle regole.

I ringraziamenti del sindaco Michelusi

«Ringrazio ConfCommercio per l’organizzazione ineccepibile – dichiara il Sindaco, Giampi Michelusi -. ConfCommercio che ha saputo garantire una manifestazione glamour valorizzando l’esperienza e la professionalità degli operatori dei pubblici esercizi. Oltre ai dei negozianti e promuovendo l’apporto artistico delle realtà musicali giovani della Città di Thiene».

«In questo, come del resto negli altri eventi di grande richiamo, – continua Michelusi – è fondamentale, anche a fronte di una normativa molto stringente e dettagliata, pianificare attentamente ogni aspetto per la sicurezza dei partecipanti. È quanto gli organizzatori hanno fatto, in collaborazione con le Forze dell’Ordine. E che ha reso possibile alle migliaia di persone che hanno affollato ieri il centro storico di vivere bene il divertimento. E alla Città di risvegliarsi con serenità per ritornare alle proprie attività ordinarie».

Restando nell’ambito della Sicurezza, un ottimo riscontro è arrivato al Sindaco a conclusione della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta in settimana in Prefettura a Vicenza.

«Con il Prefetto e il Questore e con i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, – ci tiene a precisare Michelusi – abbiamo condiviso un’attenta ricognizione di ogni elemento che caratterizza l’assetto del territorio comunale di Thiene. Il Comitato ha concluso che sul territorio thienese non vi sono criticità correlate a situazioni meritevoli di attenzione e che necessitano di conseguenti provvedimenti. In estrema sintesi non ci sono particolari problemi e nessun episodio da evidenziare».

Fonte: Ufficio Stampa del Comune di Thiene (VI)