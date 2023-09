Pro Marostica: domani la proclamazione di Lionora e Oldrada

Domenica 3 settembre la proclamazione di Lionora e Oldrada In Piazza il giullare Roberto Ciufoli

Mercati medioevali e spettacolo

100 anni di Partita a Scacchi

Grande festa a Marostica per i “100 Anni di Partita a Scacchi”. Dopo la storica rievocazione di sabato della sfida a personaggi viventi, continua infatti domenica 3 settembre il mercato medioevale diffuso nel centro storico con oltre 450 personaggi in costume.

Un’occasione per immergersi in una atmosfera antica, con i più rinomati gruppi storici italiani di sbandieratori, musici, giocolieri, artisti di strada, ma anche accampamenti, laboratori per bambini, dimostrazioni di tiro con la balestra e tanto altro.

La giornata di domenica

vedrà anche la proclamazione di Lionora e Oldrada per voce di un inedito giullare, l’attore Roberto Ciufoli.

Sono otto le finaliste in gara,

provenienti dal territorio della Podesteria di Marostica 1454, che rispondono ai nomi di

Silvia De Vicari (21 anni),

Anna Costenaro (20 anni),

Alice Bertollo (20 anni),

Sofia Orsato (24 anni),

Arianna Nodari (21 anni),

Valentina Bucco (18 anni),

Beatrice Lain (23 anni),

Giulia Serafin (24 anni).

C hi sarà la Bella Lionora

che andrà in sposa al vincitore della gara di scacchi? E chi Oldrada, la giovane sorella del Governatore, in sposa all’altro contendente?

Le protagoniste femminili della celebre Partita a Scacchi saranno scelte ad insindacabile giudizio della giuria di esperti. L’iconografia assegna una chioma dorata alla figlia del Governatore, mentre la sorella di Taddeo Parisio sarà bruna, anche se nella storia della Partita non sono mancate eccezioni. A fare la differenza saranno come sempre portamento ed eleganza all’altezza di una delle rappresentazioni storiche più importanti al mondo

La proclamazione

darà il via alla nuova edizione della Partita a Scacchi a personaggi viventi del 6-7-8 settembre 2024, per la quale sono già attive le prevendite ( www.marosticascacchi.it ).

Nel frattempo è possibile visitare al Castello Inferiore la mostra “Marostica, Partita da 100 anni”, raccontati dai preziosi costumi e dai materiali di scena custoditi dall’Associazione Pro Marostica, con un nuovo allestimento del piano nobile. I visitatori potranno immergersi nello spirito della Partita grazie a ricercate scacchiere, oggetti originali nati dal genio dell’autore del libretto Mirco Vucetich, video dello spettacolo e innovative installazioni, fino ad una stanza-tributo ai registi della Partita (fino al 31 dicembre 2024).

L’associazione Marostica Fotografia 1979 cura invece al piano terra una esposizione dedicata al gioco degli scacchi in tutte le sue accezioni e un’ampia raccolta di fotografie, immagini e documenti provenienti da archivi pubblici e privati (fino al 30 settembre 2023).

Il programma di “100 anni di Partita”

è promosso da Associazione Pro Marostica in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio della Commissione Europea, della Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza, con il supporto del main sponsor Banca di Verona e Vicenza (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea), dell’official sponsor VIMAR e degli sponsor Pedon, Pizzato, Gruppo Ceccato, UmTools, Um Technology Tools, Felisatti Utensili.

MAROSTICA, 2 settembre 2023

Informazioni:

Associazione Pro Marostica – Piazza Castello 1 – Marostica 0424.72127

info@marosticascacchi.it – www.marosticascacchi.it

Ufficio stampa Partita a Scacchi: Mabi Comunicazione – Mara Bisinella

PCredit foto Photopiu