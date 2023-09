Pallacanestro Vicenza, iniziata la robusta preseason

Il confronto al palasport di via Goldoni, con Gemini Mestre dell’ex Cesare Ciocca, che non fa certo mistero delle proprie ambizioni di alta classifica, ha ufficialmente aperto il tradizionale periodo che precede l’inizio del campionato di serie B nazionale, fissato per il primo ottobre. Pallacanestro Vicenza.

Intanto però c’è da rodare il motore in vista del primo impegno ufficiale, quello di Supercoppa di lega fissato per sabato 9 settembre.

In quella data i ragazzi di coach Cilio

sul parquet di Ozzano Emilia saranno chiamati a superare il primo turno ad eliminazione diretta, al fine di assicurarsi l’incrocio con la vincente del derby di Imola , fra la Virtus e l’Andrea Costa.

Tornando all’amichevole con i mestrini e che ha portato sulle gradinate un discreto pubblico, il risultato finale ha dato ragione al quintetto che schierava fra gli altri gli ex biancorossi Mazzucchelli e Sebastianelli. 81 a 68 per la cronaca.

Doveroso puntualizzare che Vicenza non ha potuto usufruire delle prestazioni di capitan Cernivani e di Diego Terenzi (nella foto in copertina).

E proprio l’esterno di origine pesarese,

uno dei volti nuovi del roster berico si è concesso ai nostri taccuini, al temine del match.

Allora, dopo quindici giorni di lavoro, si è tornati finalmente a respirare il clima gara:

“Questa partita sono stato costretto a vederla da fuori per un affaticamento al ginocchio, niente di grave per fortuna”. Nonostante la sconfitta le sensazioni sono molto positive.

Siamo un ottimo gruppo, lavoriamo bene e ci aiutiamo a vicenda. Stasera qualche errore c’è stato, ma abbiamo tenuto testa per quasi tutti i quaranta minuti ad un team costruito per primeggiare.

Il campionato che ci aspetta si preannuncia assai competitivo e tutto da scoprire:

“Assolutamente. Sia dal punto di vista geografico che per gli innesti dei giocatori stranieri. Noi saremo sicuramente pronti per l’inizio. Sarà un campionato difficile sotto molti punti di vista, ma non abbiamo paura di niente. La società ha allestito un roster molto competitivo, siamo tutti qui per fare bene e le basi sono buone.”

Lei è un giocatore che ha punti nelle mani, ma è anche difensivamente arcigno, caratteristica che ben si concilia con la filosofia del coach;

“Esatto ho doti fisiche e realizzative che nel corso degli anni mi sono costruito. Mi metto a disposizione della squadra poichè mi reputo un tipo di giocatore altruista.”

Lei arriva da Legnano. Quali sono le sue prime impressioni sul gruppo pallacanestro Vicenza?:

“Compagni tutti super. Avevo preso informazioni sulla squadra e sulla società , me ne hanno parlato bene ed in effetti ho potuto constatare personalmente la bontà dell’ambiente.

Sono stato accolto benissimo e a queste cose faccio molto caso. Ho già imparato a conoscere la città visitandola nei momenti di libertà e la trovo decisamente bella e ospitale.”

La prossima amichevole per la pallacanestro Vicenza è in calendario martedi 5 settembre.

Ospite al palaGoldoni San Bonifacio, squadra di serie b interregionale.

Palla a due alle 20,30.

Riccardo Giuntini