Mondiali di Pattinaggio a Vicenza: 2 ori per l’Italia ai 100 metri

Un grande pubblico ha fatto da contorno alle spettacolari gare in Via Mazzini – Mondiali di Pattinaggio

Le mura medievali di Viale Mazzini a Vicenza hanno fatto da sfondo alle gare dei 100 mt. nella penultima giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio corsa.

Una cornice splendida, molto apprezzata da tutti gli atleti e dirigenti partecipanti e dalla federazione Internazionale World Skate.

Il pubblico si è assiepato sin dal mattino

lungo il percorso seguendo le sfide emozionanti, un misto di potenza e velocità che hanno portato alla definizione dei campioni Mondiali di specialità.

È stata l’Italia a fare la parte del leone con la conquista di 2 titoli mondiali e 2 argenti. In una finale tutta italiana nella categoria Seniores maschile, Vincenzo Maiorca ha avuto la meglio su Alessio Piergigli in uno sventolio di bandiere tricolori.

Sofia Paola Chiumiento ha invece prevalso sulla colombiana Loraine Barros nella gara Juniores femminile con una prestazione eccezionale.

L’ottima giornata azzurra è stata completata dall’argento di Riccardo Ceola che è stato superato dal guatemalteco Faberson Bonilla Castillo.

Gli atleti sono stati premiati dal Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dal Sindaco di Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula e dall’ Assessore allo Sport di Vicenza Leone Zilio oltre che dalla Vice Presidente World Skate, Karen Doyle.

Questi i podi completi delle 4 finali

JUNIORES femminile

1 posto Chiumiento Sofia Paola ITALY

2 posto Barros Loraine COLOMBIA

3 posto Vasquez Kiara COLOMBIA

JUNIORES maschile

1 posto Bonilla Castillo Faberson GUATEMALA

2 posto Ceola Riccardo ITALY

3 posto Vintimilla Ricardo ECUADOR

SENIORES femminile

1 posto Pajaro Geiny (FS) COLOMBIA

2 posto Muñoz Sheila COLOMBIA

3 posto Chen Ying-Chu CHINESE TAIPEI

SENIORES maschile

1 posto Maiorca Vincenzo ITALY

2 posto Piergigli Alessio ITALY

3 posto Martinez Jorge MEXICO Luis Albrecht Simon GERMANY

Domani si tornerà a Montecchio Maggiore

per l’atto conclusivo degli Speed Skating World Championships con la maratona sulla distanza classica dei 42,195 km che si disputerà su un circuito di 4,7 km completamente chiuso al traffico. La partenza e l’arrivo sono fissati nei pressi di Piazza Duomo dove al termine delle premiazioni, previste attorno alle ore 12.00. La partenza della gara femminile è prevista alle ore 9.00 mentre quella maschile indicativamente alle 10.30 per l’assegnazione degli ultimi due titoli.

I mondiali sono organizzati in stretta sinergia con i Comuni di Montecchio Maggiore e Vicenza e FISR, dal COL “Mondiali di Pattinaggio Corsa 2023”, che fa riferimento alla storica società Pattinaggio Alte Ceccato.

Il Presidente del COL è Antonio Grotto, mentre gli altri componenti sono Chiara Cavallo, Monica Frigo, Giulia Pozzan e Francesca Segala.

La manifestazione si svolge sotto l’egida della World Skate e gode del patrocinio del CONI, della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza. Numerose le aziende che hanno dato il loro sostegno alla manifestazione tra cui Sorelle Ramonda e Acque del Chiampo come main partner; Banca delle Terre Venete, Zorzetto acciai, ATP Roller come official partner e Radio Bellla Monella e Radio Gelosa come radio partner.

Per restare sempre connessi è possibile andare al sito www.movi2023.org o seguire i canali social su facebook: Speed Skating World Championship 2023 o instagram: Speed_skating_wc_2023

