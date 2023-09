Enrico Gaia: la via per l’eccellenza professionale

“Dottore Commercialista”, Enrico Gaia condivide le preziose lezioni apprese in una vita dedicata alla crescita professionale e al sostegno attivo delle start-up Sarde e della comunità imprenditoriale locale -. Nel corso della sua carriera, il Dottor Gaia è stato parte attiva di innumerevoli progetti imprenditoriali nazionali e regionali. Progetti volti a rafforzare l’imprenditoria Sarda con le giuste prospettive di crescita economica.

Il nuovo blog del Dottor Enrico Gaia

Da questa spinta verso di sostegno e la condivisione prende forma il nuovo blog raggiungibile da questo link: https://enricogaia.net/, nel quale è possibile scoprire le riflessioni personali, i suggerimenti e i segreti che hanno guidato nella sua carriera e portato al successo professionale l’autore. “Condividere con le nuove generazioni imprenditoriali le tante esperienze da cui risultano evidenti i valori di etica aziendale che mi hanno consentito di mantenere il successo, questo è lo scopo principale del mio blog”.

Enrico crede fortemente che ogni comunità, per quanto piccola, debba essere sostenuta da una visione appassionata che possa dare spinta alla crescita economica e offrire così una prospettiva di crescita professionale ai giovani talenti a casa loro, nelle loro terre d’origine. Un vantaggio che Enrico è sempre stato grato di avere.

“Garanzia Etica: A Path to Excellence” è un esempio che il Dott. Gaia ha deciso di portare alla nostra attenzione come guida per gli appassionati di economia.

Il primo articolo che troviamo illustra le best practice professionali in cui Enrico ha investito nel 2007 nel suo nuovo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Garanzia Etica e di come sia riuscito a cambiare il corso dell’azienda, garantendone una crescita sostenibile nella sua amata Sardegna.

Qual è stato il segreto del suo approccio? In che modo questo incarico ha fornito la prova della qualità della leadership di Enrico?

Vi invitiamo a scoprirlo leggendo il suo pensiero riguardo questa esperienza professionale.

