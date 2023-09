Tezze sul Brenta: scuole pronte per il nuovo anno scolastico

Tezze sul Brenta. Lavori durante le vacanze: scuole pronte per il nuovo anno scolastico.

“La buona amministrazione

si basa sulla capacità di programmare e pianificare, facendo i conti con le risorse a disposizione e sulla base delle priorità espresse dalla Cittadinanza: e questo è vero soprattutto quando si parla di opere pubbliche, dalle più grandi alle cosiddette minori, ma non per questo meno importanti” – commenta così il Sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, il completamento nei tempi previsti di vari interventi su diversi edifici scolastici e palestre.

“Giusto un anno fa” – continua il Sindaco – “abbiamo inaugurato la nuova scuola media a Tezze, senza tuttavia mai perdere di vista la manutenzione e l’efficientamento degli edifici esistenti; numerosi sono i lavori eseguiti e, aspetto importante, entro una scadenza ben precisa: l’inizio del nuovo anno”.

Aggiunge Valerio Lago,

Vice-sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici: “Gli interventi hanno riguardato praticamente tutto il territorio.

La scuola media di Belvedere è stata interamente ritinteggiata.

Sistemato il tetto e a breve anche la pensilina delle bici, con una spesa totale di circa 21.000 euro.

Sempre a Belvedere, abbiamo proceduto ad una riqualificazione della palestra, con

il rifacimento della copertura degli spogliatoi,

dei servizi per le persone con ridotta capacità motoria

l’allestimento di nuovi spazi tecnici, per un totale di 87.000 euro;

area gioco praticamente rimessa a nuovo, con 56.000 euro per sistema luci,

lucidatura pavimento e impianto di riscaldamento.

A breve, saranno investiti ulteriori 6.000 euro per una maggiore sicurezza degli utenti, con il cambio delle protezioni di pilastri, spigoli etc. Per quanto riguarda, invece, le elementari di Stroppari” – prosegue Valerio Lago – “completamente rifatti i servizi, di cui sono state allargate le porte, e cambiato interamente il serramento all’ingresso, per un totale di 55.000 euro. Interventi anche nell’edificio della scuola materna, dove sono stati investiti 32.000 euro per l’efficientamento dell’impianto di riscaldamento. Per le elementari di Tezze, infine, adeguato il sistema antincendio e allestite aule di sostegno, per un importo di 13.000 euro”.

“Un’attenta e oculata programmazione,

in sinergia con gli Uffici, significa anche riuscire a far fronte all’emergenza, come quella causata dalla grandinata dello scorso luglio che, purtroppo, ha pesantemente colpito tutta la nostra Comunità” – precisa il sindaco Luigi Pellanda. “La scuola di Campagnari era praticamente distrutta: tetto, vetri, pensilina delle bici…etc, per un totale di circa 120.000 euro”.

Conclude il Sindaco: “La riapertura di questa scuola a settembre, in tempo breve e utile per il nuovo anno, assume per noi e per l’intera Comunità non solo un significato concreto, ma anche simbolico: è – e sarà – dura, ma Tezze sul Brenta si rialzerà.

