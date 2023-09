Scacchi che Bontà: le eccellenze della pasticceria di Marostica

Per celebrare il centenario della Partita a Scacchi – “Scacchi che Bontà”

In occasione del Centenario della Partita a Scacchi con personaggi viventi che si festeggia in questo mese di settembre, il Comune di Marostica ha voluto promuovere “Scacchi che Bontà”: un’iniziativa unica nel suo genere che ha visto la partecipazione di sei attività locali legate al mondo della pasticceria e della gelateria per dar vita alla creazione di dolci celebrativi dello storico evento.

Un appuntamento che vuole essere trait d’union

fra la storica tradizione dolciaria marosticense e l’innovativa visione proposta dai maestri pasticceri che hanno aderito all’iniziativa:

Panificio “Peretto Paolo”,

gelateria “Pivalà”,

bar “La Stazione”,

pasticceria “Nuova Pianezzola”,

panificio “Tomasi”

pasticceria “Pigato”

“Scacchi che Bontà”

rappresenta un omaggio innovativo e goloso all’affascinante storia di Marostica, che da un secolo a questa parte ospita un evento diventato simbolo di orgoglio per la comunità, per il territorio e vero punto di interesse per gli appassionati di scacchi e i turisti di tutto il mondo.

È altresì un’occasione per rendere ancora più suggestivo e speciale l’anniversario della Partita a Scacchi con personaggi viventi, inserendosi nel ricco calendario proposto al pubblico grazie all’impegno dell’associazione Pro Marostica e dell’Amministrazione Comunale.

Le sei attività coinvolte in questa iniziativa

hanno creato dolci squisiti e coreografici, ispirati ai pezzi degli scacchi e alle figure dei personaggi viventi: prelibatezze che non solo incantano il palato, ma offrono anche un’opportunità unica di esplorare la connessione tra la tradizione culturale e l’arte culinaria. Vere e proprie “opere d’arte” da gustare che saranno disponibili all’interno dei rispettivi punti vendita.

Il Sindaco di Marostica, Matteo Mozzo,

ha espresso il suo entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando come “Scacchi che Bontà” rappresenti un modo creativo e delizioso per onorare il ricco patrimonio culturale della città.

«Questo evento dimostra come le tradizioni possano ispirare l’innovazione e la collaborazione tra diverse realtà locali. In questo mese di settembre la città si appresta a diventare idealmente una grande scacchiera a cielo aperto, che coinvolga nel suo “gioco” tutte le realtà che la rendono viva e che hanno permesso a Marostica di essere considerata a livello internazionale come un luogo dove arte, storia, turismo, natura, artigianato e commercio abbiano raggiunto un apprezzamento e uno standard di eccellenza trasversale».

«Pensando all’offerta da proporre a turisti, cittadini e visitatori

durante i giorni di celebrazione del Centenario, abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo e di variegato che potesse davvero soddisfare i gusti di tutti.

L’Amministrazione Comunale ha trovato immediatamente un’ampia adesione al progetto da parte delle varie attività che hanno impreziosito l’idea e il progetto con la loro fantasia, il loro bagaglio d’esperienza e la qualità dei prodotti e della lavorazione.

Marostica sta già vivendo un importante ed esponenziale arrivo in città di turisti, che culminerà nei prossimi giorni e vogliamo far sì che l’esperienza di vivere la nostra città possa davvero conquistare tutti i sensi… anche il gusto!» – Ylenia Bianchin, assessore al Turismo e Attività Produttive del Comune di Marostica.

Per ulteriori informazioni sull’evento “Scacchi che Bontà” e sul programma dettagliato, si prega di visitare il sito web ufficiale del Comune di Marostica ed i canali social ufficiali.

01 settembre 2023

Fonte Comune di Marostica Ufficio Comunicazione