Nuovo mezzo in dotazione al Comune di Thiene

Da oggi gli Uffici Tecnici del Comune di Thiene hanno in dotazione una piattaforma aerea autocarrata utilizzabile per tutti i lavori in quota fino ai 22 metri di altezza, agevolando cosi gli interventi sul verde pubblico, su luminarie, pubblica illuminazione e impianti semaforici e di manutenzioni edili, come ispezione dei tetti. Inoltre, grazie alle caratteristiche performanti del veicolo, riesce a risolvere problemi in quota con maggiore sicurezza da parte degli operatori.

“Si tratta di un investimento importante – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Nazzareno Zavagnin – che permetterà al Personale tecnico comunale di intervenire con maggiore autonomia e aumentare il proprio raggio d’azione“.

L’automezzo affianca quello, di più ridotte dimensioni, già esistente ai Servizi Tecnici.

Città di Thiene (VI)

Cittadina di pianura, di origine antica, che basa la sua economia principalmente sulle attività agricole e su quelle industriali. I thienesi, per i quali si registra un indice di vecchiaia nella media, vivono per la maggior parte nel capoluogo comunale; il resto della popolazione si distribuisce nelle località Rozzampia, Cà Orecchiona, Brunalle e Cà Fusa, tra le più popolose, oltre che in alcune case sparse. Il territorio presenta un profilo geometrico vario, con variazioni altimetriche appena accennate. Analogamente, l’andamento plano-altimetrico dell’abitato, interessato da un fenomeno di forte espansione edilizia, è collinare. Lo stemma comunale, concesso con Decreto del Capo del Governo, raffigura, su sfondo azzurro, un piccione in volo spiegato, nell’atto di trattenere nel becco un ramo d’ulivo e di sostenere, con le zampe, un tralcio di vite posto in fascia.

