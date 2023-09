Mondiali Pattinaggio Corsa: domani i 100 mt. a Vicenza in Via Mazzini

Concluse le gare su strada al circuito “Sorelle Ramonda Arena” con l’oro di Duccio Marsili – Mondiali Pattinaggio Corsa

Vicenza è pronta ad accogliere gli atleti

delle 49 nazioni presenti ai Campionati Mondiali di pattinaggio corsa che si sfideranno domani, sabato 2 settembre, nella spettacolare gara dei 100 metri che avrà luogo in Via Mazzini con lo splendido palcoscenico delle mura medievali.

Al mattino, dalle 9.00 alle 12.00 si svolgeranno le gare di qualificazione e gli ottavi di finale, mentre nel pomeriggio dalle 15.15 si entrerà nel vivo della competizione con quarti di finale, semifinali e finali per assegnare i 4 titoli mondiali nelle categorie Juniores e Seniores, femminile e maschile.

Ogni sfida vedrà al via 2 concorrenti che in circa 10 secondi si giocheranno le chances di passare il turno e di puntare alla vittoria.

Domenica si tornerà invece a Montecchio Maggiore

per la conclusione della grande Kermesse mondiale con la maratona che si disputerà su un circuito di 4,7 km con partenza ed arrivo nei pressi di Piazza Duomo. Alle 9.00 la partenza della gara femminile ed intorno alle 10.30 al via la maschile per l’assegnazione degli ultimi due titoli.

Il Comune di Vicenza ha supportato fortemente il COL nell’organizzazione della gara, permettendo di offrire uno scenario eccezionale per tutte le nazioni presenti.

Le gare su strada si sono concluse ieri

alla “Sorelle Ramonda Arena” con le tribune sempre piene di pubblico che hanno potuto applaudire nell’ultima gara sul giro il titolo per l’Italia di Duccio Marsili, e consolarsi della delusione per la splendida gara di Asja Varani che si è vista sfuggire l’oro per soli 4 millesimi di secondo.

Complessivamente 7 le medaglie per l’Italia nel settore strada tra cui il bronzo dell’atleta di casa Manuel Ghiotto nella gara sui 10.000 mt. inseguimento/punti.

Anche nella “strada”, la Colombia è prima nel medagliere con 7 ori e 15 medaglie complessive, seguita dal Belgio con 2 ori e al terzo posto dall’Italia.

La manifestazione è organizzata dal COL Mondiali di Pattinaggio 2023, che fa riferimento alla storica società Pattinaggio Alte Ceccato, sotto l’egida della World Skate ed in stretta sinergia con i Comuni di Montecchio Maggiore e Vicenza e FISR. Gode inoltre del patrocinio del CONI, della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza.

Numerose le aziende che hanno dato il loro sostegno alla manifestazione tra cui Sorelle Ramonda e Acque del Chiampo come main partner; Banca delle Terre Venete, Zorzetto acciai e ATP Roller come official partner e Radio Bellla Monella e Radio Gelosa come radio partner.

Per restare sempre connessi è possibile andare al sito www.movi2023.org o seguire i canali social su facebook: Speed Skating World Championship 2023 o instagram: Speed_skating_wc_2023

Per ulteriori info potete contattare le seguenti Mail operative di riferimento:

info@movi2023.org

marketing@movi2023.org

social@movi2023.org

Fonte Marco Billo Marchio e Divisione di Berica editrice Srl