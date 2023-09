Colceresa: Paola Rossi e Carlo Presotto in prima nazionale “Il segreto del sentiero”

Domenica 3 settembre ore 17.00 a Colceresa (VI) – Passeggiata teatrale

Uno spettacolo omaggio al territorio, tra teatro e natura

Va in scena domenica 3 settembre alle ore 17.00

lungo il Sentiero della Chiocciola Il segreto del sentiero, uno spettacolo in prima nazionale di e con Paola Rossi e Carlo Presotto, in coproduzione con La Piccionaia e Operaestate Festival.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico, qui in collaborazione con il comune di Colceresa e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cutura, la Regione del Veneto, il sostegno di Camera di Commercio Vicenza e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Una passeggiata teatrale per raccontare un ambiente, che vede nella bellezza del paesaggio e nel suo rispetto, due requisiti fondamentali per la qualità della vita.

Una narrazione rivolta sia agli abitanti che ai visitatori sempre più numerosi che scelgono le colline come luogo per rigenerarsi.

La partenza è prevista da Piazza Don Clerio Stefani a Mure di Colceresa, poi una volta arrivato tutto il pubblico si inizierà questa passeggiata teatrale alla scoperta del Sentiero della Chiocciola, muniti di radio cuffie immersive.

La tecnica di rappresentazione

utilizza dunque il formato del Silent Play, che attiva in modo originale la connessione tra attori e spettatori in movimento. La memoria di questo lavoro rimane poi a disposizione della comunità, un vero e proprio archivio situato e geolocalizzato di voci narranti.

Lo spettacolo rappresenta la terza tappa di un percorso di teatro partecipato che ha messo in scena finora due racconti creati a partire dalle narrazioni degli abitanti delle comunità di Colceresa.

Un metodo rigoroso di indagine etnografica, crea qui le con¬dizioni per una creazione artistica che genera una mappa artistica di comunità, a cavallo tra passato e presente.

Il tutto camminando lungo il Sentiero della Chiocciola, immer¬gendosi con i cinque sensi in un luogo raccontato dai suoi abitanti. La tappa conclusiva della trilogia esplora il tema delle storie nascoste, rimosse o segrete, di tutto quello che sta sotto la superficie.

Ne esce una sorta di mappa performativa,

fatta di racconti, ambienti sonori, canti e narrazioni, luoghi da visitare e di cui fare esperien¬za, raccolti e montati in drammaturgia da Paola Rossi, seguendo uno dei sentieri della rete collinare di Colceresa.

Un territorio che ha subito negli ultimi anni una grande trasformazione, ancora in bilico tra attività agricola e realtà imprenditoriali.

Un ambiente stratificato e complesso che sta costruendo una sua identità attraverso una narrazione sapiente del paesaggio e della bellezza dell’ambiente, come requisiti fondanti della qualità della vita.

Paola Rossi è attrice de La Piccionaia. Si è laureata presso il dipartimento di Tecniche Artistiche e dello Spettacolo dell’Università di Lettere e Filosofia dell’Università Cà Foscari di Venezia.

Negli ultimi anni ha seguito un percorso personale di narrazioni a tema storico e spettacoli ambientati in contesti architettonici e pittorici. Conduce laboratori di teatro con adulti e ragazzi, con un particolare interesse nell’ambito del teatro sociale.

Carlo Presotto

è drammaturgo, attore e regista. Il suo lavoro si caratterizza nel panorama del teatro per le nuove generazioni in Italia per una continuità di presenza artistica accompagnata da una continua spinta al rinnovamento.

Si forma alla fine degli anni 1970 nell’ambito dell’animazione teatrale ed entra a far parte de La Piccionaia nel 1982.

Nel corso degli anni sviluppa la particolare tecnica d’interazione tra narrazione e video a circuito chiuso, il Teleracconto, che nasce dall’osservazione del pubblico dei bambini e dalla constatazione di come siano in atto profonde mutazioni della percezione e della rappresentazione della realtà.

Paola Rossi – Carlo Presotto – La Piccionaia – Il segreto del sentiero

Domenica 3 settembre, h. 17.00 – Colceresa, Sentiero della Chiocciola

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 17.09.23

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well