A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

LAVORI IN A31 TRA PIACENZA D’ADIGE E LA BARRIERA DI BADIA POLESINE

In direzione Rovigo dall’1 al 4 settembre 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di manutenzione giunti sul ponte del fiume Adige si viaggerà su una sola corsia di marcia in carreggiata sud (direzione Rovigo) tra i caselli di Piacenza D’Adige e la barriera di Badia Polesine (dal km 8+000 al km 6+900)

dalle ore 9.00 di venerdì 1 settembre alle ore 12.00 di lunedì 4 settembre 2023.

LAVORI DIURNI IN A31 A TRATTI SPARSI

TRA INTERCONNESSIONE A4 E PIOVENE ROCCHETTE

In carreggiata Nord nelle giornate del 5 e 7 settembre 2023

In carreggiata Sud nelle giornate del 6 e 8 settembre 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico per attività di manutenzione manufatti in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) nel tratto autostradale compreso tra Interconnessione A4 e Piovene Rocchette (a tratti sparsi dal Km 56+000 al Km 88+800) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia

dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nelle giornate di martedì 5 e giovedì 7 settembre 2023.

Sempre in A31 per attività di manutenzione manufatti in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale compreso tra Piovene Rocchette e Interconnessione A4 (a tratti sparsi dal Km 88+800 al Km 56+000) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia

dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nelle giornate di mercoledì 6 e venerdì 8 settembre 2023.

LAVORI IN A31 TRA THIENE E DUEVILLE

In direzione Rovigo dal 4 al 9 settembre 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di manutenzione giunti si viaggerà su una sola corsia di marcia in carreggiata sud (direzione Rovigo) tra i caselli di Thiene e Dueville (dal km 70+400 al km 69+000)

da lunedì 4 a sabato 9 settembre 2023, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI A TRATTI SPARSI IN A31

TRA INTERSEZIONE SS434 E INTERCONNESSIONE A4

In entrambe le carreggiate nelle giornate dal 4 al 9 settembre 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico per attività di rifacimento segnaletica, sostituzione di barriere di sicurezza e manutenzione barriere spartitraffico centrale in entrambe le carreggiate Nord e Sud (sia direzione Piovene Rocchette che Rovigo) nel tratto autostradale compreso tra l’intersezione con la S.S. 434 e l’interconnessione con l’A4 (a tratti sparsi dal Km 0+000 al Km 50+000) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nelle giornate da lunedì 4 a sabato 9 settembre 2023.

La Società profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

