ULSS 7 Pedemontana: potenziata la PMA di Santorso

Oggi l’inaugurazione dei nuovi spazi – ULSS 7 Pedemontana – Centro di Procreazione Medicalmente Assistita

La capacità delle criobanche è stata incrementata del 50% a seguito di un significativo intervento di ristrutturazione e ampliamento dei locali.

Questo in parallelo all’acquisto di nuove apparecchiature, per un investimento complessivo di oltre 270 mila euro.

Nel I sem. è cresciuta in modo significativo l’attività del servizio, grazie anche all’organico rafforzato

L’ULSS 7 Pedemontana

potenzia il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita dell’ospedale di Santorso, che è l’unica struttura pubblica di riferimento per tutta la provincia di Vicenza.

Dopo averne rafforzato l’organico, composto attualmente da

4 ginecologi,

2 biologi

3 infermieri,

oggi è stata inaugurata ufficialmente la sua sede rinnovata, che negli ultimi mesi è stata sottoposta ad un significativo intervento di ampliamento.

I lavori avevano una duplice finalità: da una parte garantire spazi più ampi per un servizio che ha visto crescere la propria attività e che ha prospettive di ulteriore espansione, dall’altra mettere a disposizione degli operatori spazi e percorsi più funzionali.

Rispetto al passato,

la PMA di Santorso ha mantenuto la sua collocazione al II piano dell’area B2 dell’ospedale.

Ora può contare su un’area più ampia dedicata alla conservazione degli embrioni e delle cellule germinali, che ha consentito l’acquisto di nuove e più grandi criobanche, con un conseguente incremento del 50% nella capacità di conservazione.

Parallelamente, sono stati rinnovati e potenziati anche gli impianti elettrici, di areazione, pressurizzazione e purificazione dell’aria, garantendo così i più avanzati standard di sicurezza igienico-sanitaria.

L’intervento strutturale è il risultato di un investimento di circa 155 mila euro, che si aggiunge a ulteriori 119 mila euro stanziati dall’ULSS 7 Pedemontana nell’ultimo anno per l’acquisto di nuove apparecchiature destinate alla PMA di Santorso.

Accanto alle nuove criobanche,

infatti, la struttura è in attesa della consegna anche di un nuovo micromanipolatore, lo speciale microscopio utilizzato per le procedure di fecondazione in vitro mediante ICSI: una tecnica di riproduzione assistita che permette di inseminare un ovocita mediante la micro iniezione al suo interno di un unico spermatozoo.

Il Centro naturalmente era già dotato di due strumenti di questo tipo, di cui uno però non più recentissimo.

Ora la presenza di una seconda apparecchiatura di ultima generazione rappresenta un’importante garanzia di continuità dell’attività.

Questo in caso di guasto del primo apparecchio e permette di aumentare la qualità delle procedure di laboratorio e i tassi di successo.

Tra le nuove dotazioni acquistate

vi è anche un software gestionale specifico per il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, che consente di semplificare la gestione dei dati e delle procedure relativi alle coppie, oltre ad una maggiore sicurezza.

Parallelamente, la capacità di presa in carico è stata potenziata in termini di multidisciplinarietà grazie alla recente definizione di un protocollo di collaborazione con l’Unità Operativa Complessa di Urologia per valutazioni e consulenze relative alle problematiche di infertilità maschile.

Comunicato stampa n.87 – 31 agosto 2023

Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana Giovanni Bregant – info@gbcomunicazione.com