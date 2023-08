Riuscirai mai a vincere al gioco?

Il gioco d’azzardo è un mix di adrenalina e strategia in cui conta tanto partecipare quanto vincere. Per quanto la possibilità di vittoria non sia certa, esistono diversi metodi da provare per provare a sbilanciare il gioco in nostro favore. Ricordando di giocare sempre in modo responsabile, vediamone insieme qualcuno.

Dea bendata VS abilità: tecnica Martingala

To be or not to be è il celebre dilemma shakespeariano che racconta di un Amleto quasi tormentato il dubbio. Fortuna o abilità? Nel gioco d’azzardo tutto si trasforma in questo celebre duello dal fascino inaspettato. Esiste, nel gioco d’azzardo (come nella vita) senza dubbio una stretta relazione tra il caso e la strategia. Ma esistono anche giocatori che mettono sui tavoli tutte le loro capacità per sbilanciare il gioco a loro favore. Nei giochi d’azzardo più diffusi e preferiti dagli utenti, come la roulette ed il bingo, esistono infatti dei veri e propri sistemi strategici per provare a battere il banco e la fortuna.

Il gioco della roulette è tra i più conosciuti al mondo e tanto successo è stato anche meritevole di tanto studio per capire come sfruttare al meglio la casualità. Una delle strategie più famose è quella della Martingala. Il sistema di per sé è anche abbastanza semplice ed intuitivo e consiste nel giocare una somma di denaro su una puntata esterna, ovvero quelle esterne alla griglia dove sono presenti i numeri (cioè rosso o nero, pari o dispari, numeri da 1 a 18 o da 19 a 36).

Le percentuali di vincita su queste puntate sono più alte ma le quote pagate sono solo 2 volte la posta. Il sistema Martingala è costruito per puntare sempre sulla stessa scelta andando però a raddoppiare la posta giocata fino a che non si vince. Raddoppiare la puntata dopo ogni perdita serve a recuperare le perdite precedenti e riuscire ad ottenere anche un piccolo guadagno. Il sistema rappresenta un modo di giocare per vincere quasi sicuro. Se si ha possibilità di raddoppio illimitata, praticamente non si perde mai.

Il poker e le previsioni

Anche nel poker esistono delle concrete possibilità di sbilanciare la dea bendata e vincere con una certa sicurezza. In questo caso è fondamentale l’abilità del giocatore associata ad una pratica costante. Nel poker infatti serve qualcosa in più del semplice raddoppio in termini matematici e cioè lo studio accurato delle probabilità. Imparare a calcolare le odds di uscita può essere la vera mano vincente di un giocatore. Riuscire a studiare la probabilità che un evento si verifichi (nel caso del poker che una determinata carta esca), permette di calcolare con che percentuale uscirà una determinata carta che permette di raggiungere un determinato punto. I giocatori di poker professionisti sanno bene che di non potersi affidare solo alla fortuna!

Oltre a questo conta molto un aspetto più mentale che è la lettura del linguaggio non verbale degli avversari, utile a comprendere quale sarà la sua prossima mossa o ad anticipare il suo bluff.

Il mondo dei casinò

Oggi i giochi da casinò sono tra quelli più amati non tanto per il solo desiderio di vincere ma anche per quello di divertirsi sfidando se stessi e la sorte. Ad esempio, per quanto riguarda la roulette, l’idea di riuscire a battere il caso affascina. Per questo motivo si studiano tutte le possibili strategie per farlo. Una buona pratica per affinare le strategie è sicuramente quella di provarle sulle piattaforme digitali che sono l’unico modo per esercitarsi con maggiore frequenza e procedere per tentativi anche quando la disponibilità economica non è illimitata. Questo è uno dei maggiori vantaggi del giocare in digitale ma che si può sfruttare solo giocando nei casinò online legali in Italia.

Che il fascino del battere il fato non si trasformi in un sistema matematicamente certo?

Questo potrai saperlo solo sperimentando il gioco ed esercitandoti con diverse strategie, affinandole di volta in volta in completa tranquillità.

Conclusioni

Quello che rende affascinante il gioco d’azzardo è senza dubbio la sua natura indomabile gestita dalla fortuna e dal caso. Tuttavia non tutto è determinabile dalla solo casualità. Esistono dei veri e propri metodi che sono abbastanza famosi tra giocatori professionisti e non, che puntano a stuzzicare la fortuna per battere il banco. Nella roulette ad esempio, il sistema Martingale è uno tra i più conosciuti e, attraverso una serie di raddoppi, regala la quasi certezza di non perdere mai.

Nel poker, invece, sbilanciare il gioco a proprio favore è un fatto matematico legato alle probabilità che una determinata carta esca.

Non tutto è riconducibile alla sola fortuna e questo è uno dei principali motivi per cui questi giochi conservano nel tempo un fascino attrattivo intramontabile che porta, ogni giorno, milioni di utenti a giocare e a godersi del sano relax tra formule e tanto divertimento.