Sabato 2 settembre alle 16.30 a Villa Negri, Mussolente, ultimo appuntamento con il Minifest

IL TEATRO DELL’ORSA PORTA IN SCENA IL DRAGO DALLE SETTE TESTE, UNA STORIA IN CAMMINO

Si concludono gli appuntamenti con il Minifest,

la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie a cura di Operaestate Festival, che ha portato nelle città palcoscenico 25 spettacoli in meno di due mesi.

E la conclusione è affidata alla compagnia Teatro dell’Orsa, che sabato 2 Settembre alle ore 16.30 porta al Parco di Villa Negri a Mussolente – lo spettacolo Il drago dalle sette teste, promosso dalla Città di Bassano del Grappa, qui in collaborazione con il comune di Mussolente e la Regione Veneto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

Liberamente ispirato all’omonima fiaba popolare tratta dalle Fiabe italiane (1956) di Italo Calvino, lo spettacolo Il drago dalle sette, sarà uno spettacolo itinerante, tra musica e parole, adatto ad un pubblico a partire dai 5 anni.

In scena gli interpreti

Bernardino Bonzani,

Monica Morini,

Lucia Donadio

Chiara Ticini,

condurranno il pubblico attraverso storie, incanti e prove da superare, grazie ai suggerimenti di invisibili aiutanti magici, attraversando lo scenografico Parco, dal gusto ingelse, di Villa Negri.

Le musiche originali sono di Gaetano Nenna e Antonella Talamonti, mentre la ricerca alla drammaturgica è di Annamaria Gozzi e la scenografia è affidata a Franco Tanzi.

Nel centenario della nascita

del grande narratore italiano amato da adulti e bambini, va in scena una rappresentazione in cui le parole prendono vita tra la natura, custodite dagli alberi, sorprese dal vento, dalle nuvole e dal sole, in un percorso itinerante che lascerà incantato chiunque voglia seguire le orme del racconto.

Mussolente – Il Teatro dell’Orsa, sotto la direzione artistica di Monica Morini e Bernardino Bonzani, è un’associazione di promozione sociale fondata nel 2003.

Compagnia professionale che si occupa di produzione e distribuzione di spettacoli, formazione teatrale e arte della narrazione. Realizza progetti culturali e organizza eventi e rassegne.

È inoltre un’Impresa di produzione teatrale riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero della Cultura.

Con la bellezza e la magia della narrazione nella natura, si conclude dunque l’edizione 2023 del Minifest.

Ma le attività per bambine e bambini e famiglie

continuano con gli spettacoli di Circo Contemporaneo in scena dal 7 al 17 settembre al parco Ragazzi ’99 di Bassano del Grappa

In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato a domenica 3 settembre

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

(Mussolente, Parco di Villa Negri)

Fonte Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it