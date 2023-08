Maria Giovanna Zanella: esposizione nelle Gallerie di Palazzo Thiene

“PERL_ARTE” con le opere di Maria Giovanna Zanella – Collaborazione tra IEG Event & Conference Division e Comune di Vicenza per creare legame con i luoghi usualmente dedicati a fiere, eventi e congressi

Sabato 2 settembre, alle 17.30, alle Gallerie di Palazzo Thiene la vernice della mostra dell’artista vicentina. Secondo appuntamento della rassegna

Il mondo del business incontra l’arte.

La divisione “Event & Conference” di Italian Exhibition Group, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Vicenza, inaugura la nuova mostra di Maria Giovanna Zanella.

L’esposizione, allestita nelle prestigiose Gallerie di Palazzo Thiene, in Contrà S. Gaetano Thiene 11, nel centro storico di Vicenza, sarà inaugurata con una vernice sabato 2 settembre a partire dalle ore 17.30.

La leva di marketing dell’arte per avvicinare l’attività che si svolge in fiera e negli spazi del Vicenza Convention Centre e la città si conferma vincente. La mostra costituisce una nuova occasione per ribadire la sinergia tra la sede congressuale e la Città e si aggiunge, e integra, all’iniziativa Vicenza Museum Badge.

Valida da marzo a ottobre, VMB consente ai partecipanti dei principali eventi ospitati al Vicenza Convention Centre e nel quartiere fieristico di Vicenza di IEG di godere della tariffa d’ingresso per visitare tutti e sette i Musei Civici del capoluogo berico riservata ai residenti.

La mostra di Maria Giovanna Zanella,

che sarà visitabile gratuitamente fino a domenica 29 ottobre negli orari di apertura del museo di Palazzo Thiene, si compone di una selezione delle sue ultime opere su tela e di alcune sculture in terracotta.

L’opera di Maria Giovanna Zanella ha una matrice viscerale, antipositivista e fisiologica.

Attraverso la gestualità della pennellata, la materia pittorica percorre la superficie come pelle morbida e palpitante. Il mondo che prende vita coinvolge sentimenti e persone a cui l’immaginario più diffuso nella società e nei media non concede la propria attenzione: esseri corpulenti, teneri e pelosi, amanti reali, sensibili e appassionati che dichiarano la propria necessità di esistere attraverso la più intensa e diretta prossimità.

L’esposizione è curata da Matteo Sormani, fondatore di Art-Preview e già organizzatore delle esposizioni di PERL_ARTE, in collaborazione con Roberta Amanda Hawkins Beltrame, ed è realizzata da “IEG Event & Conference Division”, la divisione di Italian Exhibition Group che a Vicenza gestisce il Vicenza Convention Centre, in collaborazione con il Comune di Vicenza.

La mostra sarà aperta nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica fino a domenica 29 ottobre.

Maria Giovanna Zanella / short bio

Pittrice e scultrice nata a Schio nel 1991, si iscrive nel 2012 all’Accademia di belle arti di Venezia, dove consegue nel 2017 il diploma di II livello con indirizzo pittura. Tra il 2022 e il 2023 partecipa al programma di residenza di Viafarini a Milano e collabora continuativamente ai progetti di Dolomiti Contemporanee.

Espone in varie mostre in Italia e all’estero: tra queste la personale “Mucho Muchachos” alla Traffic Gallery di Bergamo e il progetto “Venice Time Case” a cura di Luca Massimo Barbero che ha visto varie tappe tra cui Milano alla galleria Tommaso Calabro, Parigi alla Galerie italiane e Roma alla galleria Monitor.

Lavora tra Venezia e Milano dove è co-fondatrice di C4zzo Sp4zzio e Caso studio.

Se deve scriversi da sola una bio, dice che fin da bambina lotta per costruire un mondo migliore dove essere nudi e mostrare la pancia.

vicenzaconventioncentre.it

Vicenza, 31 agosto 2023

PERL_ARTE – Le mostre d’arte di IEG Event & Conference Division “Maria Giovanna Zanella”

Sabato 2 settembre – domenica 29 ottobre

Orari di apertura Palazzo Thiene – consultabili a questo link

Artista: Maria Giovanna Zanella

Curatori: Matteo Sormani, Roberta Amanda Hawkins Beltrame

Galleria di Palazzo Thiene, Contrà S. Gaetano Thiene 11, Vicenza

Ingresso libero

PERL_ARTE – Progetto che Italian Exhibition Group promuove in collaborazione con il Comune di Vicenza

