La GDF Vicenza sanziona 30 persone e sequestra 200 grammi di droga

GDF Vicenza: contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, la Guardia di Finanza sanziona 30 persone e sequestra oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti.

I finanzieri del GDF Vicenza, Comando Provinciale di Vicenza, nell’ambito del più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, hanno proseguito anche nella seconda parte della stagione estiva un’incisiva attività di contrasto alla detenzione per fini personali e per spaccio di sostanze stupefacenti. Svoltesi nella maggior parte dei 121 comuni che costituiscono la provincia berica. Effettuando numerosi controlli di polizia lungo le arterie stradali e presso manifestazioni organizzate, anche con intrattenimento musicale.

Le Fiamme Gialle beriche

In tale contesto, nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle beriche, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno riscontrato le principali irregolarità di detenzione di sostanze stupefacenti. Nei comuni di Arsiero (VI), Asiago (VI), Montecchio Maggiore (VI), Marano Vicentino (VI), Romano d’Ezzelino (VI), Schio (VI), Vicenza e Zanè (VI).

GDF Vicenza: militari della Compagnia di Arzignano

In particolare, i militari della Compagnia di Arzignano, a Montecchio Maggiore (VI). Nel corso di un evento musicale organizzato e rivolto ai più giovani, hanno contestato a 3 persone. Di cui due minorenni, la violazione prevista per la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

I militari della Compagnia di Schio,

nel corso dei controlli di polizia economico-finanziaria presso i comuni di Arsiero (VI), Marano Vicentino (VI) e Schio (VI), hanno contestato a 5 persone la violazione amministrativa per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Inoltre, nel corso di un controllo effettuato presso il Comune di Zanè (VI), una persona è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Vicenza. Segnalata in quanto deteneva un quantitativo di circa 50 grammi di hashish destinato allo spaccio.

I militari della Tenenza di Asiago

Ad Asiago (VI), presso il “Parco Millepini”, i militari della Tenenza, nel corso dei controlli finalizzati alla prevenzione dello spaccio di sostanza stupefacenti, hanno sottoposto a controllo 2 persone, le quali erano intente a consumare uno spinello. I due soggetti controllati sono stati oggetto della contestazione amministrativa prevista per l’uso di sostanze stupefacenti, oltre al sequestro della sostanza.

I militari del Gruppo di Vicenza

hanno sottoposto a controllo una persona. La quale è stata trovata in possesso di uno spinello e di numerose bustine di plastica utili per il confezionamento della sostanza stupefacente.

In ragione dei preliminari riscontri effettuati, anche mediante la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, i finanzieri berici hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio del soggetto fermato, attività che ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente e, pertanto, nei confronti dello stesso è stata elevata la violazione prevista per la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, con la contestuale segnalazione alla Prefettura di Vicenza.

GDF Vicenza: finanzieri del Gruppo di Bassano del Grappa

Infine, i finanzieri del Gruppo di Bassano del Grappa, coadiuvati dalle unità cinofile del Gruppo di Vicenza e di Padova, nonché del personale del Commissariato della Polizia di Stato di Bassano del Grappa, impiegato nel dispositivo di ordine e sicurezza pubblica disposto dal Questore di Vicenza, nel corso dell’evento “AMA Music Festival”, tenutosi a Romano d’Ezzelino (VI) dal 22 al 27 agosto, hanno eseguito numerosi controlli finalizzati alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti. All’esito dei quali, è stata elevata nei confronti di 19 persone la violazione prevista per la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

Inoltre, a seguito di una ricognizione dei luoghi adiacenti all’area dell’evento, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto circa 25 grammi di sostanze stupefacenti. 25 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, sostanze che sono state abbandonate da parte di ignoti, al fine di evitare i controlli di polizia. In merito, le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro penale. Ed è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Vicenza una denuncia, a carico di ignoti, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il bilancio delle attività eseguite

In definitiva, il bilancio delle attività eseguite nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle della Provincia di Vicenza, coadiuvate dalle unità cinofile del Corpo, è di 30 persone segnalate. Segnalate alle Prefetture competenti per residenza dei soggetti controllati, il sequestro amministrativo di 20,29 grammi di marijuana, 20,20 grammi di hashish, 9,9 grammi di cocaina e 22 spinelli composti sia marijuana che hashish. Inoltre, alla Procura della Repubblica di Vicenza è stata segnalata una persona per la detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Con il contestuale sequestro penale di 49,46 grammi di hashish e sono stati segnalati tre casi a carico di ignoti di detenzione per fini di spaccio. Con il contestuale sequestro penale di 25 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana.

L’attività di polizia svolta conferma l’impegno quotidiano nel contrasto dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti della Guardia di Finanza di Vicenza svolto con l’impiego ordinario di equipaggi su strada e delle unità cinofile. Al fine di prevenire e contrastare condotte di spaccio anche a danno di minorenni ed a tutela della collettività.

Si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi penalmente rilevanti, la segnalazione è stata eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria. Eseguita nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il comunicato stampa è stato autorizzato dall’Autorità Giudiziaria per motivi di interesse dell’opinione pubblica.

Fonte: Guardia di Finanza di Vicenza – Ufficio Stampa