Colceresa: visita nel territorio della delegazione francese

Visita nel territorio della delegazione francese, ospite del Comune di Colceresa

Nell’ambito delle attività di gemellaggio 2023

tra il Comune di Colceresa ed i Comuni francesi di Louvigny e Saint Germain la Blanche Herbe è stata organizzata una giornata di visita nel territorio pedemontano, alla scoperta della cultura locale.

Gli ospiti sono arrivati in Italia nella giornata di Venerdì 25 Agosto ed hanno avuto la possibilità di conoscere il territorio sotto vari punti di vista grazie ad un ricco programma e al supporto delle persone che li hanno ospitati nelle loro abitazioni.

Sabato 26 Agosto, presso la Piazza degli Alpini in loc. Molvena, si è tenuta la cerimonia celebrativa del ventesimo anniversario dei gemellaggi.

Gemellaggi con i comuni di Louvigny e di Saint Germain la Blanche Herbe, alla presenza delle due delegazioni francesi e dei relativi Sindaci. Nel corso della cerimonia è stata sottoscritta la Carta di Gemellaggio tra i tre Comuni.

Per promuovere al meglio il territorio,

il Comune di Colceresa in collaborazione con l’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli ha organizzato per gli amici francesi una visita guidata, nella giornata di Martedì 29 Agosto.

La delegazione si è ritrovata in Piazza A. Ferrarin a Thiene in presenza del Sindaco di Colceresa, Enrico Costa, per poi andare alla scoperta di numerosi siti di interesse della città come ad esempio:

Piazza Chilesotti e Piazza Scalcerle,

il Duomo e la Chiesa del Rosario,

il monumento dedicato all’aviatore thienese Arturo Ferrarin,

il Monumento ai Caduti ed il Castello di Thiene.

La mattinata è terminata con la visita al Teatro Comunale di Thiene ed il pubblico è stato calorosamente accolto da Ludovica Sartore, Assessora alla Cultura del Comune di Thiene, che ha dato il benvenuto agli ospiti in città.

Il pranzo si è tenuto al sacco presso il Parco di Villa Fabris, l’occasione ideale per stringere rapporti, scambiare qualche ricetta ed assaggiare cibo locale.

Nel pomeriggio il Presidente dell’Associazione

OGD Pedemontana Veneta e Colli, Nicolas Cazzola, ha accolto la delegazione francese a Villa Godi Malinverni, a Lugo di Vicenza. E’ seguita la visita guidata della prestigiosa dimora con il Museo dei Fossili “Pieluigi Malinverni” ed il Museo “La Villa del Principe”.

La giornata è terminata presso la Cantina Beato Bartolomeo Breganze con una visita guidata dell’azienda.

Oltre a una degustazione di vini in abbinamento a formaggi e affettati, alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della Pedemontana Veneta.

Luca Matteazzi, guida turistica autorizzata dell’Associazione Vicenza Tour Guide, ha curato l’intero tour.

Si ringraziano sentitamente anche il Comune di Thiene ed il Consorzio Tutela Vini DOC Breganze per la riuscita dell’evento.

Il Presidente dell’Associazione OGD

Pedemontana Veneta e Colli, Nicolas Cazzola, afferma: “La visita della delegazione francese nella nostra destinazione turistica si è rivelata una preziosa occasione per far conoscere il territorio ad un pubblico internazionale che ne è rimasto affascinato ed entusiasmato. Si tratta di un’importante opportunità per instaurare collaborazioni proficue per il futuro”.

Il Sindaco di Colceresa, Enrico Costa dichiara:

“Ringraziamo di cuore l’OGD Pedemontana Veneta e Colli per la collaborazione dimostrata non solo in occasione di questa iniziativa ma anche per tutto il supporto e la consulenza che fornisce al nostro Comune per la promozione turistica del territorio e delle nostre peculiarità. I nostri gemellati francesi hanno veramente apprezzato i luoghi e le realtà proposte durante la visita e porteranno di sicuro nel cuore la giornata trascorsa”.

Fonte Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli