Breganze: Agoràrte colora piazza Mazzini

Torna ad animare la piazza di Breganze una nuova e attesissima edizione di Agoràrte, collettiva d’arte e di artisti che si svolgerà durante la giornata di domenica 10 settembre 2023 dalle 10.00 alle 19.00.

La manifestazione, nata da un’idea dei commercianti,

è organizzata con cadenza biennale ed è giunta alla 4^ edizione.

Un evento sicuramente apprezzato poiché anno dopo anno è cresciuta la partecipazione degli artisti locali e internazionali, dando l’occasione a tutti i partecipanti di gustare a pieno una giornata all’insegna dell’arte e della bellezza in tutte le sue differenti forme.

Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno la Pro Loco coordina l’evento con il patrocinio del Comune di Breganze e con il supporto dell’Assessorato alla promozione del territorio, Assessorato alla Cultura e Commissione cultura.

«Agoràrte – dichiara il Presidente della Pro Loco Luciano Parise –

è una iniziativa nata nel 2016 su proposta dei commercianti e degli artisti breganzesi, allo scopo di promuovere l’arte in piazza, coinvolgendo il pubblico e valorizzando tutte le esperienze artistiche del territorio. Decine di artisti trasformeranno ancora una volta il centro del paese in una sorta di atelier a cielo aperto e sarà così possibile vederli al lavoro per osservare da vicino come nascono le opere».

Un’occasione imperdibile, dunque, per immergersi nell’arte e trovarsi circondati da pittori, fumettisti, fotografi, illustratori, danzatrici, artigiani e musicisti. E non solo, in quanto numerose sono le attività collaterali e le collaborazioni che questo evento vanta.

Come affermano gli assessori Poncato e Brian «unire la promozione del territorio e della cultura è non solo possibile, ma necessario per dare il giusto riconoscimento alla bellezza e alle ricchezze locali che caratterizzano il nostro paese. Agoràrte è diventato ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte, ma anche per tutte le persone curiose di scoprire aspetti inediti del proprio territorio con proposte dedicate proprio a tutti, grandi e piccini. Sarà una giornata all’insegna della creatività e dello stare assieme».

La serata inaugurale di questa 4^ edizione

sarà giovedì 7 settembre 2023 alle ore 20.45 (Sala polifunzionale, via G. Maglietta, 39) con un appuntamento speciale dedicato all’arte incisoria e la proiezione del docufilm “Percorsi incisi”, opera del regista Maurizio Mottin.

Ospite d’eccezione l’artista e protagonista del film Livio Ceschin, riconosciuto a livello nazionale tra gli esponenti di maggior spicco dell’arte incisoria italiana e autore di numerose esposizioni internazionali. Il video, patrocinato dalla Regione Veneto, dal Comune di Pieve di Soligo e dalla Fondazione Benetton di Treviso, racconta il percorso e la poetica artistica dell’incisore Livio Ceschin ed è stato presentato nel 2021 alla 78° Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia.

Oltre all’artista e al regista, saranno presenti in sala Il prof. Antonio Manno e lo scrittore Michele Zanetti. La serata sarà moderata da Marco Zabotti e sarà realizzata in collaborazione con l’Associazione Percorsi culturali APS di Pianezze e il Cineforum Idea di Nove.

Tra gli appuntamenti collaterali da non perdere

anche la serata di mercoledì 13 settembre 2023 alle ore 20.45 (Sala Polifunzionale, via G. Maglietta, 39) dedicata alla fotografia, in cui i fotografi ospiti di Agoràrte potranno raccontare al pubblico la genesi e le storie che si celano dietro ai loro scatti. Le fotografie saranno visibili nell’atrio della Sala polifunzionale dal 7 al 17 settembre.

Numerose attività accoglieranno gli ospiti in piazza durante tutta la giornata del 10 settembre: grazie alla collaborazione con l’Orchestra a plettro di Breganze a tutti gli interessati verrà data la possibilità di scoprire gli strumenti messi a disposizione dall’Orchestra, mentre l’artista Raffaele Sermoneta e l’antropologa Debora Covolo proporranno “Sguardi in Agoràrte”, una performance per mettere in relazione visitatori e opere d’arte utilizzando una macchina fotografica analogica. Sarà inoltre possibile ammirare l’installazione dell’O.D.V. Famiglie insieme realizzata dall’artista Gilda Pisan dal titolo “Dare volto e voci all’accoglienza” e gli elaborati grafici dei partecipanti alla 14^ edizione del Premio Scapin prodotti dagli studenti e studentesse dell’Istituto Scotton di Breganze.

Alle ore 10.30 presso il Parco di Villa Laverda

il gruppo Contastorie coordinerà l’appuntamento “Arteleggendo: un mondo intorno a me” con letture ad alta voce per i più piccoli. Subito dopo, dalle ore 11.30 in piazza, partirà il laboratorio artistico condotto dalla Maestra Renata “Arte è bambino”. A chiudere il programma della mattinata presso la Sala Consiliare del Comune è prevista alle 11.15 la presentazione del libro “I colori raccontano la scienza” delle autrici Roberta Lenzi e Nadia Bonaldo.

Nel pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00 sarà possibile visitare il Campanile di Breganze guidati dal Gruppo Campanari, mentre alle 16.00 è previsto un concerto di campane per festeggiare i 130 anni dall’inaugurazione del campanile.

Iscrivendosi presso l’infopoint in Piazza Mazzini, sarà possibile partecipare alla visita guidata condotta da Manrico Ferrari “Il Torrione del Castelletto” prevista alle ore 16.00 per scoprire i tesori d’arte a Breganze e in particolare gli affreschi del Torrione.

Alle 16.30 spazio alla danza con l’esibizione della scuola Danzaè

“Corpi in movimento tra arte e musica” e per finire alle 17.45 presso l’info point la presentazione del libro “Slow Spritz. Come prepararlo, come berlo” dell’autore Ettore Molon. A dialogare con l’autore saranno presenti Marco Ghiotto e Stefano Ferrio. In occasione della presentazione del libro si potranno anche gustare gli Spritz speciali proposti a tema da alcuni locali aderenti: il Caffè Centrale, la Locanda Rosabianca, il Caffè Mapuche, il bar Mazzini, il Millennium bar e l’Osteria Bell Tower.

Durante tutta la giornata sarà attivo il concorso “Commercianti artisti per Breganze” e sarà possibile votare l’opera preferita utilizzando le apposite cartoline che verranno messe a disposizione presso l’info point. A chiusura della manifestazione sarà eletto il vincitore del concorso che quest’anno aveva come tema “Breganze rurale: l’uva”.

In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 24 settembre con lo stesso programma.

