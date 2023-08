Bassano: il circo contemporaneo in centro storico

Domenica 3 settembre dalle ore 16.30 in centro storico a Bassano del Grappa

ACROBATI E GIOCOLIERI INVADONO LA CITTA’ DANDO IL VIA A UN SETTEMBRE ALL’INSEGNA DEL CIRCO CONTEMPORANEO

Domenica 3 settembre dalle 16.30 nel Centro Storico di Bassano del Grappa, “Bassano Città di Circo”, un pomeriggio dedicato al più divertente e sorprendente circo contemporaneo, che recupera l’evento precedentemente annullato a causa del maltempo.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival,

il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano, grazie al contributo del Ministero della Cultura e delle Attività Culturali, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival e con il sostegno della Camera di Commercio di Vicenza.

Una domenica pomeriggio interamente dedicata alla magia delle arti circensi, dove si fondono con maestria arte, ricerca e tecnica. Artisti e compagnie che arrivano da diverse parti d’Italia, danno vita a spettacoli in grado di affascinare grandi e piccini.

Un emozionante teatro a cielo aperto accoglierà le diverse espressioni del nuovo circo, tra giocoleria, acrobazie, musica, equilibrismi, giochi di fuoco e clownerie. Dando vita ad una grande festa, trasformando in inedito palcoscenico le vie e le piazze della città.

Piazza Libertà sarà dunque il palcoscenico

per gli artisti di Creme & Brulè in Circo Cerini: l’unico circo al mondo con animali di fuoco. Serpenti fiammeggianti, pesci e meduse che bruciano di fiamma turchese; un uccello di fuoco volante e tanti altri animali lasceranno i passanti pieni di stupore e meraviglia, in uno show davvero rovente. La Compagnia di teatro di strada, nasce nel 2013 all’interno della rete di clown teatrale di Roma, dall’incontro tra Valeria Pediglieri, danzatrice coreografa ed Alessio Dantignana, artista di strada mangiafuoco.

E’ il turno poi,

sempre in Piazza Libertà, di Mumi e Chispa in Encolados.

La Compagnia, nata nel 2017 dall’incontro di due artisti poliedrici – Maria Cristina Fiorentin, ballerina e attrice e Cristian Alexis Alarcón Jara, Cileno, acrobata, giocoliere e insegnante impegnato nel circo sociale. Il duo proporrà un emozionante spettacolo che spazia dalla clownery alla performance contemporanea.

Uno spettacolo di circo-teatro che intreccia danza, giocoleria, acrobatica, ruota cyr e portè. Due clown si incontrano e si scontrano sulla scena, affrontando sfide, imprevisti, delusioni e amori. Il pubblico è coinvolto e partecipe alle disavventure dei due personaggi!

Via Museo, sarà invece dedicata alla danza aerea

di Fiammetta Lari, che si muove tra equilibrio forza e meraviglia, nello spettacolo Kovacs, volteggiando nell’aria tra tessuti e corde, danza acrobatica e verticalismo. Un’esibizione in cui la tecnica circense come confronto con le prove della vita, alla ricerca della propria identità.

Fiammetta Lari, che arriva da Torino è specializzata in acrobatica aerea, principalmente corda verticale ma anche tessuti e cerchio; durante gli anni di formazione ha avuto modo di studiare anche teatro fisico e verticalismo, scelta come seconda specializzazione.

Il divertimento continua in Piazza Garibaldi

con la comicità di Paolo Locci e della Brigata Totem in Hobo, un omaggio al viaggio, alla vita e alle sorprese, al rischio, una pausa dai problemi, un pensiero positivo. Hobo è una stupefacente, poetica ed acrobatica esperienza, intrecciata con improvvisazione comica che lascia tutti con un sorriso… Paolo Locci, di origine piemontese, ha calcato le piste dei circhi contemporanei, dei Teatri dell’Opera ed i palchi delle scene nazionali francesi.

Non può ovviamente mancare lo spettacolo di magia,

portata da Alessandro Alegria, dalle Isole Mauritios a Via Roma. Le sue passate esperienze come performer e artista di strada e la costante e pratica della manipolazione (sleight of hand) gli consentono di creare sempre spettacoli unici che uniscono magia, humor, sorpresa e intrattenimento

Con The Dini Show porta uno spettacolo divertente, pieno di sorprese, con oggetti che appaiono e scompaiono, cambiano colore o si incastrano tra loro inspiegabilmente, è uno spettacolo ispirato alle esibizioni dei maghi nelle corti antiche.

Domenica sarà solo un anticipo di quel che accadrà nel corso del mese di settembre, con 5 diversi spettacoli in 10 giorni i tutti all’insegna del circo contemporaneo e allestiti tra chapiteau e piccolo anfiteatro di Parco Razazzi ’99, sempre per Operaestate Festival.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Ingresso libero. Informazioni: biglietteria 0424.524214 – www.operaestate.it

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it