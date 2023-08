Aurora Zonta: la ginnasta azzurra ai mondiali in Sudafrica

Dopo la partecipazione di Filippo Bordignon agli Special Olimpics World Games di Berlino, un’altra cassolese del gruppo Special Gym centra la convocazione in nazionale – Aurora Zonta

LA RAGAZZA PARTECIPERA’ AI CAMPIONATI DEL MONDO DI GINNASTICA ARTISTICA PER ATLETI CON SINDROME DI DOWN

Cassola fucina di campioni e terra di sport senza barriere.

A pochi mesi dall’ottima performance dell’azzurro Filippo Bordignon agli Special Olympics World Games di Berlino, il più grande evento sportivo inclusivo del mondo, un’altra cassolese si prepara a vivere un sogno mondiale.

Dal 22 al 28 settembre, la diciannovenne Aurora Zonta parteciperà, in Sudafrica, ai Campionati del mondo di ginnastica per atleti con sindrome di Down.

Il due luglio scorso, a Rimini, la ragazza, che vive nel capoluogo da diversi anni milita nella premiata società sportiva locale Junior 2000, si è laureata campionessa italiana Fisdir. Una vittoria che le è valsa la convocazione in nazionale e che le consentirà quindi di realizzare quello che da sempre è il suo più grande desiderio: gareggiare in una competizione mondiale.

Stamattina, in municipio,

a poco meno di un mese dalla partenza per la città di Tshwane, sede dei giochi, l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro ufficiale con l’atleta per assicurarle il tifo e il supporto di tutta la comunità nella grande sfida che l’attende.

«Questa convocazione – ha raccontato la mamma Pierangela Marin – rappresenta per Aurora già un grandissimo traguardo, in grado di ripagarla dell’impegno e della fatica richiesti dalla ginnastica artistica».

Una disciplina a cui la ragazza si era avvicinata già all’età di otto anni e che poi, dopo aver sperimentato anche altre attività come il nuoto, l’hip hop e la danza classica, ha scelto come sport d’elezione. Nel 2018 è infatti entrata a far parte del gruppo Special Gym (lo stesso frequentato da Filippo Bordignon Ndr): una realtà unica nel territorio, nata in seno alla società Junior 2000 proprio con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi con disabilità in un percorso di crescita sportiva e personale.

Sotto la guida dell’allenatrice Ilaria Lago,

Aurora, che proprio quest’anno ha anche concluso il ciclo di studi superiori all’istituto tecnico commerciale Einaudi di Bassano, si esercita nella palestra di San Zeno tre ore al giorno per tre volte alla settimana. Le sue specialità sono le parallele, la trave, il volteggio e il corpo libero.

«In palestra – rivela l’istruttrice Lago – è molto diligente e con questa qualificazione è riuscita a realizzare un suo grande sogno e i suoi sforzi sono stati ricompensati».

«Non è facile concentrare in poche parole quanto questi fantastici ragazzi hanno dato alla Junior 2000 – osserva il presidente della società Carlo Todesco, parlando del gruppo Special Gym, nato da un’intuizione della psicologa Giulia Fietta -: il livello tecnico ed i risultati raggiunti ci riempiono di orgoglio in quanto coronamento di un percorso lungo e faticoso, a cui hanno partecipato atleti, genitori, tecnici e l’intera società.

Arrivare ai giochi di Berlino con Filippo, ed adesso in Sudafrica con Aurora, oltre a rappresentare un grandissimo risultato sportivo, ci ricompensa per i sacrifici fatti ma soprattutto ci stimola a fare di più e meglio, in questo percorso che ci sta insegnando e arricchendo ma come sportivi ma ancora di più come esseri umani».

«E’ un orgoglio per il nostro Comune

poter vantare una seconda partecipazione mondiale nel giro di pochi mesi – commenta l’assessore allo sport Marta Orlando Favaro -. In questi anni abbiamo visto crescere Aurora come atleta e come persona, ne abbiamo apprezzato l’impegno e i risultati ottenuti in ambito scolastico e ora anche nella ginnastica.

Una disciplina che non lascia spazio all’improvvisazione ma che richiede dedizione e qualche sacrificio, oltre che una grande passione».

