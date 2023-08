Alto Vicentino Neetwork: Ecor International pronta ad accogliere 6 giovani

Ecor International e la Cooperativa Samarcanda avviano un nuovo percorso di formazione gratuita

L’11 settembre parte il percorso di formazione gratuita Alto Vicentino Neetwork, con obiettivo inserimento in azienda di 6 nuovi addetti alla saldatura.

In queste settimane si tengono le ultime selezioni.

È ancora possibile candidarsi per i ragazzi e le ragazze, tra i 18 e i 35 anni, con residenza o domicilio nella provincia di Vicenza che al momento sono alla ricerca di occupazione.

Il percorso di formazione prevede una formazione tecnica iniziale sulla saldatura (di 80 ore) e un successivo tirocinio retribuito (di 60 ore) nell’azienda di Schio Ecor International.

Ecor International, che opera nel settore della meccanica come partner strategico di aziende e multinazionali nella produzione di componenti critici in acciaio e leghe speciali, collabora da tempo con la Cooperativa Samarcanda e partecipa alle selezioni per la ricerca di 6 candidati interessati ad apprendere una formazione tecnica per diventare saldatori.

Il progetto Alto Vicentino Neetwork,

sostenuto dalla Fondazione Cariverona, mira a potenziare il processo di ricerca e formazione del personale, a migliorare la la corrispondenza tra domanda e offerta di occupazione e formazione professionalizzante e ad aumentare così l’occupabilità dei giovani Neet del nostro territorio.

Vicenza è prima in Italia per la domanda di lavoro da parte delle imprese di giovani under 30 e seconda in classifica per numero di imprese che propongono percorsi di orientamento (Fonte: Report dell’Ufficio Studi di Confartigianato Vicenza).

La città registra una percentuale del 12% di ragazzi che non studiano e non lavorano, più bassa della media nazionale al 22% (Fonte: Indagine sulla qualità della vita del Sole 24 ore, gennaio 2023).

Ecor International da anni ha cambiato il passo nella ricerca di personale, aprendosi verso il territorio circostante con progetti di inclusione sociale e rivolti ai giovani e con l’Accademia della Saldatura interna all’azienda.

Ricerca di 6 addetti alla saldatura con il progetto Alto Vicentino Neetwork:

Ci si può ancora candidare al percorso di formazione gratuita sul sito ufficiale: https://avneetwork.samarcandaonlus.it/addetto-saldatura/

A proposito del Gruppo Ecor International

Ecor International S.p.A. è un’azienda operante nel settore della meccanica che progetta, produce ed assembla manufatti realizzati con le più innovative tecnologie di produzione.

Nel 2017 ha realizzato il Sentiero International Campus S.r.l., un centro di ricerca industriale dotato di competenze e attrezzature tecnico/scientifiche trasversali ai settori di mercato delle macchine automatiche per il processing, il packaging e della meccanica avanzata.

Fonte www.ecor-international.com

31 agosto 2023, Schio (Vi)