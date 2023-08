Academy di Confartigianato: dal 1 settembre iscrizioni aperte ai laboratori pratici dei mestieri artigianali

Laboratori per studenti e docenti di tutti i livelli scolastici nel segno della scoperta del mondo del fare, ma anche dell’inclusione e della parità di generi con l’Academy di Confartigianato

In vista del nuovo anno scolastico si rinnova, per le scuole, la proposta dell’Academy di Confartigianato Imprese Vicenza. Da inizio settembre, infatti, sarà possibile aderire alla consolidata iniziativa che offre a studenti e docenti di tutti i livelli scolastici la possibilità di cimentarsi con un laboratorio pratico che si ispira ai diversi mestieri artigianali.

Due le novità di questa edizione:

la creazione di uno strumento di rilevazione delle competenze e le visite aziendali di gruppo.

Spiega Riccardo Barbato, componente della Giunta di Confartigianato Vicenza con delega all’Orientamento e ai rapporti con la scuola: “Iniziative come questa favoriscono la conoscenza, da parte di studenti e docenti, dell’articolato mondo dell’artigianato e delle professionalità ad esso legate. Si tratta di momenti importanti quindi anche in ottica di orientamento considerato che gli insegnanti, accanto ai genitori, sono i riferenti dei ragazzi al momento della scelta della scuola superiore”.

La proposta formativa dell’Academy sviluppa in quattro le aree tematiche:

Manifatturiera (laboratori di concia, fotografia, modellistica, confezione, maglieria e sostenibilità), Digitale (laboratori di Lego, Microbit, Minecraft, Modellazione 3D e Scratch per i più piccoli, Storytelling, Robotica e Installazioni Interattive per i più grandi, Business Game e Tinkerkit per le superiori), Artistica (incisione, quilling, libri d’artista, bottega dell’artista) e STEM (Teoria dei Grafi, equilibrio, mezzi di trasporto, uomo ed ecosistema). L’Academy, come di consueto, prevede inoltre anche un’offerta parallela per i docenti, che potranno utilizzare il monte ore accumulato per l’aggiornamento professionale.

Il metodo “learning by doing”

Il metodo utilizzato per i corsi è basato sul “learning by doing”, ossia sull’“imparare facendo”, e permette ai partecipanti di raggiungere alcune competenze sociali, tecniche e digitali di base. Inoltre, i laboratori sono indirizzati all’intero gruppo classe, senza differenze di genere, di rendimento, di nazionalità o di scelta della scuola superiore. Il corso sulla Teoria dei Grafi è tenuto da una studentessa Galileiana di matematica, vincitrice di due medaglie d’argento alle Olimpiadi di Matematica e concorrente alle EGMO, le Olimpiadi di Matematica per ragazze, a testimonianza dell’importanza del superamento del gender gap nelle materie scientifiche.

Inclusione e parità di genere sono infatti i due driver dell’Academy di Confartigianato, che offre agli studenti una nuova modalità orientativa, libera da stereotipi e basata sull’esperienza. La didattica orientata al conseguimento di competenze avviata da alcuni anni in sede comunitaria europea si propone di innovare profondamente la logica dei processi di apprendimento e insegnamento, basandosi non più su contenuti e programmi, come in passato, ma su competenze educative e professionali concrete, chiaramente osservabili, valutabili e certificabili.

Novità da quest’anno

Da quest’anno, perciò, l’Academy offre ai docenti un nuovo strumento di rilevazione delle competenze acquisite durante i laboratori, che verrà presentato il 28 settembre alle ore 17.00 da Annamaria Cardi dell’Ufficio Scolastico Territoriale. L’incontro è consigliato per ottenere il laboratorio in classe. Altra novità, come detto, è la possibilità di prenotare visite aziendali per gruppi classe. Questo permetterà agli studenti di completare l’esperienza formativa laboratoriale entrando direttamente in contatto con il mondo produttivo. Sarà l’occasione per farsi raccontare come nasce un’azienda, cosa produce e dove esporta, se applica i principi della sostenibilità e se prevede un piano di welfare. Un vero e proprio viaggio all’interno di realtà del proprio territorio di cui, a volte, i ragazzi non conoscono nemmeno l’esistenza.

L’intera offerta formativa dell’Academy sarà disponibile dal 1° settembre nel sito di Confartigianato (www.confartigianatovicenza.it).

Comunicato del 31 agosto 2023

Contributo video: Riccardo Barbato, componente della Giunta di Confartigianato Vicenza con delega all’Orientamento e ai rapporti con la scuola

https://drive.google.com/file/d/16MDuFVhY-rjj2rsQ5TtHYyKjFKvxF8kM/view?usp=sharing

Fonte: Confartigianato Imprese Vicenza – Ufficio Stampa