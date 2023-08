Vicenza: “Pedalate inclusive”, prossimi appuntamenti il 2 e il 23 settembre

Nell’ambito del progetto Turismo sociale ed inclusivo dell’Aulss 8 Berica in collaborazione con Comune e Consorzio turistico Vicenzaè

Dopo la pausa nel mese di agosto, riprendono le “Pedalate inclusive” con gli ultimi due appuntamenti di settembre.

L’iniziativa, che fa parte del progetto Turismo sociale ed inclusivo dell’Aulss 8 Berica, in collaborazione con Comune di Vicenza, in qualità di partner, ed il Consorzio turistico Vicenzaè, prosegue con “Vicenza e l’acqua”, il 2 settembre con partenza alle 14.30 dalle piscine di Vicenza e con “Vicenza e le colline”, il 23 settembre che prenderà il via alle 14.30 dalla Chiesa di San Giorgio Martire in Gogna.

Si tratta degli ultimi due appuntamenti dopo quelli di luglio “Vicenza e le ville” e Vicenza e i palazzi”.

Ogni percorso è ad anello ed è ideato e organizzato con la collaborazione di Bici&Caffè società sportiva dilettantistica di Creazzo e Ol3 Bike srl.

Durante le escursioni saranno presenti degli accompagnatori professionisti. Non vengono fornite biciclette in loco ed è obbligatorio l’uso del casco. Per persone con disabilità sono a disposizione, gratuitamente e su prenotazione, tandem a pedalata assistita. In caso di maltempo l’escursione verrà recuperata successivamente: gli iscritti riceveranno comunicazione mezzo mail.

La prenotazione è obbligatoria, ed è possibile effettuarla chiamando lo Iat – Ufficio informazione e accoglienza turistica allo 0444320854 da lunedì a domenica dalle 9 alle 17.30 o scrivendo a iat@comune.vicenza.it oppure online al link https://www.vicenzae.org/it/pedalate-2023

Il video che racconta il percorso “Vicenza e l’acqua”, del 2 settembre, è disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=gyBA53Yv_TU

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/348609 https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/1062

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 30 agosto 2023