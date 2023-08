ULSS 7 Pedemontana: nuovo direttore per l’Assistenza Farmaceutica Territoriale

È la dott.ssa Paola Valpondi, proveniente dall’ULSS 8 Berica. Oggi il Direttore Generale Carlo Bramezza ha formalizzato la sua nomina – ULSS 7 Pedemontana

La dott.ssa Paola Valpondi è stata nominata oggi direttore dell’Unità Operativa Complessa Assistenza Farmaceutica Territoriale.

Laureata in Farmacia all’Università degli Studi di Padova, la dott.ssa Valpondi ha conseguito poi due specializzazioni, in Farmacia Ospedaliera presso l’ateneo di Padova e in Farmacologia presso l’Università degli Studi di Milano.

Dal 1999 ha lavorato ininterrottamente a Vicenza,

prima presso l’allora ULSS 6 Vicenza e quindi in ULSS 8 Berica, sempre nell’ambito dell’assistenza farmaceutica territoriale, svolgendo incarichi di alta specializzazione nell’ambito in particolare della valutazione dei farmaci e della farmacosorveglianza, quindi come responsabile dei rapporti di convenzione con le farmacie, svolgendo per un anno anche l’incarico di direttore facente funzione dell’U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale di Vicenza.

Inoltre la dott.ssa Valpondi è stata ed è tuttora componente di alcune commissioni tecniche relative all’attività delle farmacie e alla farmacosorveglianza, ma anche sulla ricerca clinica, le sperimentazioni cliniche ed è stata componente della Commissione Terapeutica aziendale.

Parallelamente, ha collaborato in qualità di docente anche con la Scuola di Formazione in Medicina Generale della Regione Veneto e con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica.

«L’Assistenza Farmaceutica Territoriale

è una funzione che sta assumendo un’importanza sempre maggiore – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – in quanto il suo contributo può essere determinante nel migliorare l’appropriatezza prescrittiva per quanto riguarda i farmaci.

Si tratta inoltre di un compito nel quale è fondamentale non solo la preparazione tecnica, ma anche la capacità di creare relazioni, sia con i Medici di Medicina Generale sia con le farmacie territoriali.

Sono certo che con la sua esperienza la dott.ssa Valpondi potrà portare un valido contributo».

Proprio sull’impegno per una sempre migliore appropriatezza richiama l’attenzione la dott.ssa Valpondi:

«Tipicamente l’U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ha la responsabilità di gestire i rapporti con le farmacie del territorio, regolando e garantendo l’assistenza farmaceutica agli utenti, ma collabora attivamente anche con i Medici di Medicina Generale.

Insieme a loro collaboriamo per raggiungere una sempre migliore appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci e dei dispositivi medici, che significa fare tutto il possibile affinché i pazienti possano contare sulle terapie più efficaci, migliorando allo stesso tempo l’efficienza della spesa farmaceutica.

Voglio sottolineare che quest’ultimo aspetto

non è solo un obiettivo di risparmio: si tratta di liberare risorse che possono essere destinate all’utilizzo dei farmaci di ultima generazione, soprattutto per alcune patologie, di grande efficacia ma spesso più costosi, garantendo, così, i migliori standard di cura».

Comunicato stampa n. 66 – 30 agosto 2023

Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana Giovanni Bregant – info@gbcomunicazione.com