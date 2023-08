Speed Skating World Championships al giro di boa

Inizio delle gare su strada alla “Sorelle Ramonda Arena” – Speed Skating World Championships a Montecchio Maggiore e Vicenza

La pioggia ha accompagnato gran parte delle giornate di lunedì e martedì ma il grande lavoro del comitato organizzatore, dei volontari e di quanti si sono occupati degli aspetti tecnici e degli allestimenti ha permesso di completare il programma delle gare su pista al pattinodromo di Alte Ceccato che rappresentavano la prima fase dei Campionati Mondiali di Speed Skating.

Sono stati 24 i titoli di Campione del mondo finora assegnati

e il medagliere vede al co-mando la Colombia con ben 19 ori, 4 argenti e 4 bronzi, seguita da Italia e Francia con 1 oro e 6 argenti a testa, con l’Italia avanti perché ha conseguito 7 bronzi a differenza dei 4 della Francia.

Un inizio di manifestazione che sin dalla cerimonia di inaugurazione ha visto le tribune gremite con un pubblico che si è fatto coinvolgere dalle emozionanti sfide, sostenendo i propri beniamini. Oltre che per lo splendido titolo di Asja Varani nella 500 mt. i tifosi si sono entusiasmati in modo particolare per la staffetta dei 3.000 mt. juniores che ha visto l’atleta di casa Manuel Ghiotto conquistare l’argento insieme a Leonardo Bossi e Riccardo Ceola.

Oggi e domani i 600 atleti

si sfideranno nel circuito su strada “Sorelle Ramonda Arena”, appositamente predisposto per la manifestazione con sullo sfondo i Castelli di Giulietta e Romeo.

Sono 12 i titoli in palio tra gare di velocità e di fondo ed il programma prevede sfide sia al mattino che al pomeriggio, con la possibilità di acquistare i biglietti diretta-mente presso la struttura di gara.

Sabato sarà Via Mazzini a Vicenza lo scenario della elettrizzante sfida dei 100 mt., con le mura medievali a fare da quinta, mentre domenica si tornerà a Montecchio Maggiore per la maratona che chiuderà la manifestazione e che si disputerà su un circuito nei pressi di Piazza Duomo, dove alle 11.30 si svolgerà la cerimonia di chiusura.

Molto soddisfatto Antonio Grotto,

presidente del Comitato Organizzatore: “Nonostante le difficoltà legate al meteo, siamo riusciti a risolvere tutte le criticità grazie ad un incredibile lavoro di tutto lo staff organizzativo e dei volontari che hanno dimostrato passione e si sono adattati a svolgere le più disparate funzioni.

Un grande ringraziamento anche alle Forze dell’Ordine, alle Amministrazioni di Montecchio Maggiore e di Vicenza, alla Croce Rossa, alle associazioni e a tutte le persone che sono state al nostro fianco.

Sicuramente una gran fatica che viene ripagata dai commenti positivi della World Skate e delle 49 delegazioni presenti e vedere le tribune strapiene è una grandissima emozione.”.

«Atleti di alto livello, gare spettacolari e gli spalti colmi di pubblico e tifosi.

I mondiali sono iniziati solo da pochi giorni,

ma una cosa è già chiara: saranno un grande successo», dichiara il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula.

«Questa competizione di caratura internazionale ha superato le aspettative e sta mettendo in evidenza il bello dello sport. Sono tanti i benefici che porta alla comunità di Montecchio Maggiore, con alberghi, ristoranti e strutture ricettive al completo da giorni.

Nei prossimi giorni entreremo nel vivo dello spettacolo con gare che interesseranno il territorio di Montec-chio Maggiore, in particolar modo il centro, e la città di Vicenza, coinvolgendo ancora di più cittadini e spettatori».

La manifestazione è organizzata dal COL Mondiali di Pattinaggio 2023, che fa riferimento alla storica società Pattinaggio Alte Ceccato, sotto l’egida della World Skate ed in stretta sinergia con i Comuni di Montecchio Maggiore e Vicenza e FISR.

Gode inoltre del patrocinio del CONI, della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza.

Numerose le aziende che hanno dato il loro sostegno

alla manifestazione tra cui Sorelle Ramonda e Acque del Chiampo come main partner; Banca delle Terre Venete, Zorzetto acciai e ATP Roller come official partner e Radio Bellla Monella e Radio Gelosa come radio partner.

