Omar Modolo: l’esito della gara in Repubblica Ceca

Il pilota trevigiano alla guida del Casmat XC FIA CrossCar arriva in semifinale nella gara di Prerov valevole per il FIA European Autocross Championship – Omar Modolo

Con la recente partecipazione alla tappa europea

in Repubblica Ceca nella pista di Přerov, per Omar Modolo va in archivio una nuova esperienza in ambito europeo conclusasi con un risultato un po’ al di sotto delle aspettative se valutato solamente leggendo le classifiche.

Per il pilota trevigiano supportato da Luciano Visintin e dalla scuderia Rally Team la gara è stata comunque un utile banco di prova dove mettersi a confronto con i più competitivi piloti continentali tra i quali gareggiava anche Thierry Neuville, pilota ufficiale Hyundai nel WRC.

La manifestazione iniziava con le tradizionali prove libere seguite dalle qualifiche, fase in cui Modolo al volante del Casmat XC FIA CrossCar realizzava la dodicesima prestazione su un lotto di trenta concorrenti; migliorava ulteriormente nella prima manche del sabato sera, staccando il quinto tempo, ripetendosi l’indomani nella seconda tornata.

Il tutto faceva ben sperare per la terza,

e decisiva, se non che un contatto nella bagarre della gara lo penalizzava in maniera decisa facendolo indietreggiare nella griglia di partenza della successiva semifinale dove, nonostante l’impegno profuso, non riusciva ad andare oltre la nona posizione dalla quale era partito.

In virtù del regolamento che ammetteva alla finale i migliori cinque piloti di ogni semifinale, Modolo vedeva sfumare la possibilità di accedere alla fase decisiva della gara dalla quale comunque sono stati rilevati elementi che hanno confermato il buon potenziale del pilota trevigiano.

“Torno da una gara molto impegnativa – racconta Omar Modolo al rientro in Italia – dove il livello dei partecipanti era davvero notevole.

Purtroppo nel corso della terza manche sono stato coinvolto in un contatto abbastanza deciso che mi ha penalizzato in modo pesante.

Abbiamo anche dovuto lavorare sull’assetto del mezzo per cercare di riuscire ad ottimizzarne la resa e resta comunque una trasferta che mi ha permesso di fare esperienza”.

Motta di Livenza (TV), 30 agosto 2023

Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Immagine realizzata da Motorsport Pics by Anna