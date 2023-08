Nicolò Naclerio: il passato a guida Variati non ha insegnato molto a Possamai

Benvenuto nella realtà – Con i fatti di cronaca dell’ultimo mese, il neo sindaco, scopre finalmente il mondo reale. Il passato a guida Variati, non ha insegnato molto a Possamai e al suo staff – Nicolò Naclerio

La sicurezza era stato tema fallimentare allora e lo è pure oggi.

I suoi programmi, tutti tesi a disegnare una sua realtà, fatta di arcobaleni, accoglienza indiscriminata e permissivismo, sono naufragati nella durezza di un mondo che, probabilmente, non conosce.

Non capisce o non vuole capire, in nome di una visione ideologica. Oggi come ieri, Possamai come Variati, chiede il supporto dell’esercito e dei corpi speciali, dopo neanche tre mesi dal suo insediamento.

Un record anche su questo, per il sindaco più giovane d’Italia.

Una richiesta d’aiuto che ha il gusto della disperazione di chi non sa cosa fare. Una richiesta che certifica il fallimento della politica del centrosinistra sulla sicurezza.

Fallimento dato dallo smantellamento di ciò che era stato fatto con successo nella precedente amministrazione e che oggi, il sindaco stesso è costretto a fare un passo indietro, come nel caso del presidio antidegrado nel “quadrilatero”.

L’era Variati si era chiusa con l’omicidio in Campo Marzo e con l’ esercito accerchiato da bande di nigeriani.

L’era Possamai inizia con nigeriani armati di ascia, minacce di stupro, e gente che spara (fortunatamente con la scacciacani… per adesso!).

Purtroppo chi ci rimette, per la loro fallimentare gestione dell’ordine pubblico, sono sempre la città e i cittadini onesti.

