Monticello Conte Otto: spaccio di stupefacenti, denuncia a piede libero

A seguito di segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, l’Amministrazione Comunale di Monticello Conte Otto richiedeva alla Polizia Locale l’esecuzione di servizi di controllo in abiti borghesi dedicati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’arco pomeridiano di lunedì,

una pattuglia in abiti borghesi della Polizia Locale si posizionava in via Della Stazione a Cavazzale di Monticello Conte Otto.

Alle ore 16:15 circa la pattuglia constatava che una ragazza si avvicinava ad un soggetto ivi giunto a bordo di un monopattino elettrico.

Gli agenti potevano osservare chiaramente che tale soggetto consegnava alla ragazza un involucro e questa gli consegnava una banconota di denaro.

Gli agenti si avvicinavano ai due soggetti e, qualificandosi come appartenenti alla Polizia Locale chiedevano ai due di fornire un loro documento di riconoscimento.

L’uomo veniva identificato in S.I. 28enne, domiciliato a Monticello Conte Otto e con permesso di soggiorno non rinnovato.

La successiva attività di Polizia Giudiziaria

e la perquisizione permettevano di appurare che l’uomo aveva appena ceduto alla ragazza n. 5 dosi di eroina e n. 1 dose di cocaina, percependo quale compenso la somma di 50 €.

Il 28enne veniva pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della repubblica di Vicenza per spaccio di sostanze stupefacenti.

La ragazza veniva segnalata alla Prefettura di Vicenza –

N.O.T. La sostanza stupefacente ed il denaro rinvenuto venivano sequestrati in quanto inerenti il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte della Polizia Locale Nordest Vicentino, e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”

Si riporta un commento dell’Assessore alla sicurezza del Comune di Monticello Conte Otto, Claudio Benincà, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Polizia Locale del consorzio “Nordest Vicentino“, del quale è anche Vicepresidente, e si congratula con gli Agenti per la capacità di intercettare ed incidere concretamente anche in queste attività criminali.

Aggiunge l’assessore Claudio Beninca’:

“La puntuale sinergica collaborazione attivata da anni con la popolazione permette di ottimizzare in modo eccellente il sempre più difficile controllo sul territorio ed i conseguenti interventi, con operazioni studiate e mirate come quella appena conclusa.

Una situazione che spesso i Comuni si trovano ad affrontare con sempre maggiore difficoltà, stanti le evidenti carenze di organico e di mezzi.

Ci auguriamo, quindi, che il Parlamento con estrema urgenza fornisca alle FFOO ed all’Autorità Giudiziaria maggiori strumenti e migliori norme maggiormente efficaci per il contrasto alla criminalità“.