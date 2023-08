Meloni a Caivano, minacce sui social per lo stop al reddito di cittadinanza

Nel mirino degli haters anche il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami

ROMA – Sale la tensione in vista della visita di Giorgia Meloni, giovedì 31 agosto, a Caivano, nella periferia di Napoli, teatro di violenze per due ragazzine di 13 anni abusate ripetutamente da un gruppo di minorenni.

Su Messenger sono stati minacciati il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, e alla premier Giorgia Meloni. A rendere pubblici i contenuti del messaggio minatorio è stato lo stesso Bignami sulla propria pagina Facebook.

“Spero vi scannano come maiali, tu i tuoi figli la Meloni la figlia e tutti voi politici ladri bastardi corretti mafiosi drogati avete levato il pane a famiglie in difficoltà e reintrodotto i vitalizi se ti prendo tra le mie mani pagherai tu per tutti”, si legge nel messaggio sgrammaticato di cui il viceministro ha pubblicato uno screenshot.

“Ecco le minacce di morte rivolte a Giorgia Meloni e a me. Certo, non fanno mai piacere, ma quando coinvolgono anche i rispettivi figli si è ben oltre ogni limite”, commenta Bignami. “Eppure c’è qualcuno che continua a seminare odio e rabbia. Chissà se sono soddisfatti del loro risultato. Ah, per inciso. Non ci facciamo intimidire, da nessuno”, assicura il viceministro.

LA RUSSA: VICINO A MELONI

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso la propria vicinanza “all’amica Giorgia Meloni dopo le ennesime e gravi minacce a lei indirizzate. È quanto mai necessario abbassare i toni del dibattito politico che deve rimanere un confronto sano e democratico di idee diverse. Sono altresì lieto di leggere in queste ore le parole di ferma condanna espresse dalle forze politiche”.

FITTO: VILI ATTACCHI A PREMIER, AVANTI LOTTA ALL’ILLEGALITA’

“Inaccettabili le minacce alla premier Giorgia Meloni per la sua visita domani a Caivano. Il Governo non si fa intimidire, e sarà a Caivano per tutti coloro che quella violenza la subiscono e che in quella sub cultura non si riconoscono”. Così il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto su Twitter X.

SCHLEIN: NO ISTIGAZIONE ODIO, MINACCE INTOLLERABILI A MELONI

“Le minacce di morte ricevute via social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono tollerabili. Messaggi di intimidazione, di istigazione all’odio e alla violenza non devono trovare alcuni spazio in una democrazia e troveranno sempre la più ferma condanna da parte di tutto il Partito democratico”. Lo dichiara in una nota la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

Fonte Agenzia DIRE – www.dire.it

Autore: Vania Vorcelli