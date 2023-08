Diego Basso Plays Queen – Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Imperdibili appuntamenti live all’insegna delle musiche che hanno fatto la storia del rock

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Le Voci di Art Voice Academy con la partecipazione del Soprano Claudia Sasso, special guest il chitarrista di fama internazionale Stef Burns

Dopo aver entusiasmato il pubblico del Teatro Ariston di Sanremo, venerdì 1 settembre, il “DIEGO BASSO PLAYS QUEEN” arriva presso la Rotonda di Badoere a Morgano (Treviso).

Un altro imperdibile appuntamento all’insegna delle musiche che hanno fatto la storia del rock, riarrangiate per orchestra ritmico sinfonica, con i musicisti dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy (Anna Danieli, Giuseppe Lopizzo, Barbara Lorenzato, Sonia Fontana, Claudia Ferronato, Lorenzo Menegazzo e Manolo Soldera).

1° SETTEMBRE 2023 – MORGANO (TV) – ROTONDA DI BADOERE

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 e vedrà inoltre, la partecipazione speciale del chitarrista di fama internazionale Stef Burns e del soprano Claudia Sasso Soprano.

A fare da cornice la suggestiva Rotonda di Badoere, conosciuta come una delle più belle barchesse del Veneto.

«Quello che il pubblico potrà ascoltare

saranno i brani immortali dei Queen arrangiati in un’inedita versione rock sinfonica che, nel rispetto dell’originale, rappresentano il nostro modo peculiare di vivere la loro musica – racconta il Maestro Diego Basso –

Si tratta di un’accurata selezione dei brani che hanno fatto la storia del rock e che sono rimasti nel cuore non solo dei fan ma di tutti coloro che amano la musica».

L’ evento, prodotto da AVA Sound Live Music, è promosso dal Comune di Morgano progetto Piazze e Palazzi Veneti – Regione del Veneto.

Biglietti disponibili al seguente link:

https://diegobassodirettore.my.canva.site/playsqueenbadoere?fbclid=IwAR0RlkIkGIrQxMwVnncCLsUOLnVujgPn4eDFdy1Uv2SaT31U1pUuJBsre8

Tra i brani appositamente scelti per il concerto non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Somebody to love”, “These are the day of our lives”, “The Show Must Go On”. Non mancheranno i duetti con la voce lirica del soprano Claudia Sasso tra cui “Barcelona”.

Questi gli altri appuntamenti di “Diego Basso Plays Queen”:

8 settembre 2023 ore 21.30 – Teatro Romano (VR)

Special guest Stef Burns

https://www.boxol.it/boxofficelive/it/event/diego-basso-plays-queen-teatro-romano-di-verona/453595

L’intero incasso sarà devoluto all’associazione Chiave di Solidarietà.

25 novembre 2023 ore 21.00 – CMP ARENA (VI)

https://www.ticketone.it/event/diego-basso-plays-queen-palabruel-17446099/

Il rapporto del Maestro Diego Basso con la musica dei Queen risale fin dalla giovane età, dapprima come fan e poi, nel corso della sua carriera musicale, come studioso ed estimatore dei brani scritti da Brian May e Freddie Mercury, musiche che poi, ha arrangiato per orchestra e che sono state eseguite dal vivo nel corso di numerosi progetti.

Durante la serata finale del 70° Festival di Sanremo dirige il tenore Vittorio Grigolo e l’Orchestra dell’Ariston, in un applaudito medley dei Queen. Con lo spettacolo “We never stop”, insieme all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, porta sul palco le musiche del gruppo rock e, grazie al team di Synapsy, vince il 1° premio come miglior format al BEA Word.

In quest’ultima occasione sono saliti sul palco artisti di fama mondiale,

tra cui Marc Martel, la vera voce di Freddie Mercury nel film “Bohemian Rhapsody”, Tony Hadley degli Spandau Ballet, Kerry Jane Ellis cantante e attrice inglese, nota soprattutto come interprete di musical a Brodway e nel West End di Londra e il chitarrista Stef Burns.

Recente è la collaborazione del Maestro Basso con Brian May fondatore dei Queen, con il quale ha coprodotto il brano “Forever and Ever With You”.

Diego Basso, classe 1964, comincia fin da subito ad appassionarsi al mondo della musica.

Dà il via alla sua carriera negli anni ’90 con le prime collaborazioni con il mondo del piccolo schermo al fianco di Paolo Limiti, in programmi come “Ci vediamo in tv”, “Alle due su Rai Uno”, “Paolo Limiti show”, “Domenica In” e “La Grande Notte”.

Partecipa alle produzioni televisive “Sanremo Young” e “Viva Mogol!” su Rai 1, “Music e Opera on Ice” su Canale 5.

Ha ideato diversi progetti musicali

tra cui “Diego Basso plays Queen” e dal 2004 “Omaggio a Ennio Morricone” collaborando con artisti come Stef Burns e Andrea Griminelli. Dirige l’Orchestra nel tour “Roby Facchinetti Symphony”, progetto dal quale è nata una produzione discografica per la quale il Maestro Basso ha arrangiato l’intero album.

Ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale. Numerose, inoltre, le sue presenze in Arena di Verona e ospite nella serata finale del 70° Festival di Sanremo con il tenore Vittorio Grigolo.

È stato direttore d’Orchestra de Il Volo, dirigendo una tournée realizzata tra Italia, Europa e America.

https://www.diegobasso.com/

https://www.facebook.com/diegobassodirettoredorchestra

https://instagram.com/maestrodiego.basso?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

https://twitter.com/M_DiegoBasso

Milano, 30 agosto 2023

Ufficio Stampa: Parole e Dintorni Valeria Mauloni (valeria@paroleedintorni.it