Bottacin: contributi per messa in sicurezza del territorio

Al via bando con contributi per messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Bottacin, 9,8 milioni prezioso aiuto ai Comuni”

Su proposta dell’assessore al Dissesto idrogeologico,

Gianpaolo Bottacin, la Giunta Regionale ha approvato una delibera in cui si dà avvio a un bando per la concessione di contributi ai Comuni veneti per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio.

“Mettiamo a disposizione 9,8 milioni di euro – spiega l’assessore – per interventi su aree a rischio idrogeologico.

Un finanziamento che potrà essere compreso tra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 500.000 euro”.

Per accedere al contributo le Amministrazioni comunali interessate potranno presentare domanda entro il 2 ottobre 2023.

Entro il successivo 30 ottobre 2023 verrà assegnato il contributo con competenza sull’annualità 2024.

I Comuni beneficiari saranno tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche non oltre 12 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

“Per dare massima oggettività alla graduatoria

– precisa Bottacin –, tra i criteri di cui si terrà conto vi sono la zona urbanistica in cui ricade la situazione di dissesto e la percentuale di edifici e di persone esposti al rischio.

Verrà data altresì rilevanza a interventi in aree che sono state oggetto di dichiarazione di stato di crisi.

Interventi che non sono rientrati in ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile;

al livello di progettazione approvato; se trattasi di intervento di completamento;

all’importo del finanziamento richiesto e al cofinanziamento da parte del proponente”.

I dettagli del bando saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito regionale, www.regione.veneto.it, alla Sezione “Bandi-Avvisi-Concorsi”.

Ulteriori informazioni potranno essere chieste alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: difesasuolo@regione.veneto.it.

(AVN) Venezia, 30 agosto 2023

Comunicato nr. 1433-2023 (DIFESA SUOLO)