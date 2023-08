A Chiuppano il Settembre Chiuppanese 2023

Calendario delle iniziative del Settembre Chiuppanese 2023:

Sabato 2 Settembre:

Ass. Movimento Donna – Palazzo Colere. Dalle ore 19:00 Le mille e una notte – cena etnica alla scoperta dei piatti tipici della cultura Araba.

Domenica 3 Settembre:

3° Trail della Val Vaccara – Trofeo Fabrizia Cascino. Ass. Pro Loco Chiuppano – Ass. Alpini – Ass. Commercianti – Piazza dei Terzi. Ritrovo ore 8:00 e partenza ore 9:00.

3° Nordic Walking – circuito collinare di circa 10 km. loc. Marola di Chiuppano, Museo Anthracotherium Ritrovo ore 8:00 e partenza ore 9:00.

9° Vesparaduno – Vespagiro aperto a tutti gli appassionati delle due ruote. Auditorium Chiuppano – Ritrovo ore 9:00 e partenza ore 10:00

Gnocco Party – stand gastronomico. Tendone Campetto Polivalente, Piazza dei Terzi dalle ore 10:00 alle 14:00.

Voci delle Bregonze – Concerto Combat Folk con La Casa del Vento.Amministrazioni di Carrè e Chiuppano – Ass. Anthracotherium – Gruppo Giovani YSL – loc. Marola di Chiuppano presso Roccolo Moschele dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Venerdì 8 e Sabato 9 Settembre:

Ass. Fresho – Giardino dei Tigli (Cortile Scuole Elementari) dalle ore 20:30 alle 24:00 Fresho – Last Summer Garden – l’evento più glamour di fine estate con musica e drink.

Domenica 10 Settembre:

Ass. Pro Loco Chiuppano – Palazzo Colere dalle ore 15:00 alle 21:00 Mostra di pittura.

Venerdì 15 Settembre:

Ass. Fanti Chiuppano – Tendone Campetto Polivalente, Piazza dei Terzi dalle ore 18:30 15^ Ediz. Pizza in piazza – stand gastronomico.

Sabato 16 Settembre:

Ass. Fanti Chiuppano – Laboratorio Panificio dalle ore 10:00 corso di panificazione. Alle 12:00 Il Lievito Madre. Tendone Campetto Polivalente, Piazza dei Terzi dalle ore 18:30 15^ Ediz. Pizza in piazza – stand gastronomico. Dalle ore 21:30 Musica anni 80 e 90 con i Movida Live Music.

Domenica 17 Settembre:

Ass. Fanti Chiuppano – Tendone Campetto Polivalente, Piazza dei Terzi. Dalle ore 18:30 15^ Ediz. Pizza in piazza – stand gastronomico. Dalle ore 21:30 Vasco Rossi Tribute con gli Onda Rock.

Venerdì 22 Settembre:

Ass. Pro Loco Chiuppano – Ass. Alpini – Tendone Campetto Polivalente, Piazza dei Terzi. Dalle ore 20:00 8^ Ediz. Pesse in piassa – Frittura mista in scartosso – stand gastronomico (no asporto). Dalle ore 21:00 Serata raggae con i Pitura Stail – cover band dei Pitura Freska a seguire Dj Fifty Dreads.

Sabato 23 Settembre:

Ass. Pro Loco Chiuppano – Ass. Alpini – Tendone Campetto Polivalente, Piazza dei Terzi. Dalle ore 20:00 8^ Ediz. Pesse in piassa – Frittura mista in scartosso – stand gastronomico (no asporto). Dalle ore 21:00 Concerto con Rockpuntoit – Rock italiano.

Domenica 24 Settembre:

Ass. Banda musicale Giovanni Bortoli di Chiuppano – Auditorium Chiuppano dalle ore 18:00 Concerto di San Michele con la partecipazione straordinaria del Complesso Strumentale Città di Schio.

Ass. Pro Loco Chiuppano – Ass. Alpini – Tendone Campetto Polivalente, Piazza dei Terzi. Dalle ore 18:00 8^ Ediz. Pesse in piassa – Sua maestà La Frittura di Pesce – stand gastronomico (asporto fino alle 19:00). Alle ore 21:00 tombola con premio in denaro di € 400,00.

Lunedì 25 Settembre:

Ass. C.S. “IL FILO ASD – Auditorium Chiuppano. Presentazione dei seguenti corsi: ore 14:45 ginnastica di mantenimento (progetto salute) – ore 18:30 ginnastica per tutti. Giardino Palazzo Colere – in caso di maltempo Auditorium Chiuppano alle ore 19:35 Yoga “Aspettando l’ultima luna dell’estate” II^ edizione iniziativa solidale a sostegno del progetto Effetà Betlemme.

Mercoledì 27 Settembre:

Ass. InfoChiuppano.it/2Pan Project – Palazzo Colere. Ore 20:30 Filò d’Autunno – Proiezione di foto storiche provenienti dall’Archivio Fotografico di Chiuppano.

Giovedì 28 Settembre:

Ass. C.S. “IL FILO” ASD – Auditorium Chiuppano alle ore 14:45 ginnastica di mantenimento (progetto salute).

Venerdì 29 Settembre:

Parrocchia San Michele Arcangelo – Chiesa Parrocchiale. Ore 19:00 Vespro solenne in onore di San Michele Arcangelo. Centro Parrocchiale a seguire Oktoberfest con piatti tipici tirolesi e birra.

Sabato 30 Settembre:

Parrocchia San Michele Arcangelo – Chiesa Parrocchiale. Ore 18:00 Solenne eucarestia presieduta dal Vescovo Christian Carlassare, della diocesi di Rumbek in Sud Sudan, Africa. Ass. Psiche 2000 – Auditorium Chiuppano. Ore 21:00 Sonderod in concerto – cover De Andrè, Dalla, De Gregori, Pino Daniele.

Il Settembre Chiuppanese 2023 programma di ottobre

Sabato 7 Ottobre:

Ass. Anthracotherium – Auditorium Chiuppano. Giornata di studio su colline e miniere con il Dott. Silvio Zenere e la Dott.ssa Elena Ghezzo (Università di Venezia). Partenza dal Museo Anthracotherium – pomeriggio escursioni nei campi di rilevamento geoelettrico.

Domenica 15 Ottobre:

Ass. Pro Loco Chiuppano – Ass. Alpini – Piazza dei Terzi. Ritrovo ore 9:00 e partenza ore 10:00 – 6^ Ediz. Festa del Ringraziamento – sfilate e benedizione dei trattori.

Tendone Campetto Polivalente, Piazza dei Terzi. Dalle ore 12:00 alle 15:00 5^ Ediz. Festa del Crauto – stand gastronomico con goulash, polenta e il Crauto Zuccato.

Dal 3 Ottobre: Ass. C.S. “IL FILO” ASD – Sala seminterrata Auditorium Chiuppano si propongono le seguenti attività:

Altre iniziative del Settembre Chiuppanese 2023

Martedì 3 Ottobre – Yoga dolce e mindfulness “Gestire lo Stress consapevolmente”

Martedì 3 Ottobre – Psicomotricità educativa in piccolo gruppo

Mercoledì 4 Ottobre – Yoga posturale dolce

Giovedì 5 Ottobre – Ginnastica posturale antalgica.

Fonte: Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli