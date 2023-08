Robert Plant, Giorgio Panariello e Marco Masini, Gigi D’Alessio – Dal 6 all’8 settembre in piazza dei Signori – Vicenza in Festival, musica e spettacolo

Tre giorni di musica e spettacolo per Vicenza in Festival.

Dal 6 all’8 settembre piazza dei Signori è pronta ad accogliere

il rock leggendario di Robert Plant.

Le risate inedite della coppia Giorgio Panariello.

Marco Masini,

le intramontabili melodie di Gigi D’Alessio.

È il festival firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Vicenza, nell’ambito di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenza Oro.

Mercoledì 6 settembre (ore 21) Robert Plant,

storico frontman dei Led Zeppelin, presenta lo spettacolo Saving Grace, che vede sul palco Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Robert Plant (voce) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro).

La band attinge da un repertorio di “musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi”, canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant.

In particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale, tra cui un numero di amati standard e preferiti di lunga data di Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low, tra gli altri.

Giovedì 7 settembre (ore 21)

comicità e musica si intrecciano con l’inedita coppia di Giorgio Panariello e Marco Masini. “Panariello VS Masini” è lo strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla.

Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni.

Venerdì 8 settembre Gigi D’Alessio (ore 21)

approda per la prima volta in piazza dei Signori con il suo “Dove c’è il sole tour” e abbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Vicenza in Festival è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Vicenza.

Nell’ambito di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenza Oro, e con il sostegno di Banca delle Terre Venete, Agsm Aim, Ceccato Automobili, Unicomm, Porto di Mare, Arredo Group, Fidas, Triumph, Sidastico, Targasystem, Univer2000 e Vicentinox.

E sempre nell’ambito di VIOFF,

sabato 9 settembre (ore 21) è in programma “Callas 100”,

Il concerto di gala in ricordo di una delle più importanti interpreti nel mondo femminile dell’opera classica.

Con la partecipazione straordinaria del M° Beatrice Venezi che dirigerà l’Orchestra del Festival Puccini e dell’attrice Laura Morante come voce narrante.

Tra le stelle internazionali sul palco le voci di Maria José Siri, Ekaterina Bakanova, Andrea Edina Ulbrich, Valerio Borgioni.

L’evento è organizzato in collaborazione con Videomedia Spa (con le emittenti Tva Vicenza e TeleChiara).

I biglietti degli eventi sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (online e punti vendita).

Fonte Comune di Vicenza