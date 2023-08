Veronica Pellegrinet, vicentina, tra i vincitori di Bookciak, Azione!

Veronica Pellegrinet, ventiduenne vicentina, vince con il suo Pozzanghere, bookciak liberamente ispirato a Sacro e urbano di Isabella Capurso, la dodicesima edizione di Bookciak, Azione! premio che trasforma in corti i libri dell’editoria indipendente presentati alla Mostra del cinema di Venezia.

Anche quest’anno, come da tradizione, il concorso cine-letterario ideato e diretto da Gabriella Gallozzi inaugura come pre-apertura, il 29 agosto, le Giornate degli Autori in collaborazione con SNGCI e Spi-Cgil.

Veronica è nata a Thiene

in provincia di Vicenza dove si è diplomata. Frequenta a Roma il corso di Visual effects al Centro sperimentale di cinematografia e lavora in uno studio di VFX come 3d artist.

Il disegno è da sempre la sua grande passione.

Il suo sogno è lavorare nel mondo dell’animazione.

Isabella Capurso, scrittrice del libro da cui si ispira la giovane filmmaker, è vincitrice a sua volta della seconda edizione di Bookciak Legge e premiata lo scorso aprile in Campidoglio, è presente al Lido di Venezia.

Sul palco dei vincitori insieme a Veronica Pellegrinet e Isabella Capurso ci sono Greta Amadeo, ventinovenne romana premiata per Fino alla fine dell’estate, bookciak liberamente ispirato a La mia amica scavezzacollo di Micol Beltramini e il venticinquenne bresciano Matteo Papetti per ResoNumero0051, liberamente ispirato a Isometria della memoria di Davide Passoni, realizzato a sua volta da un piccolo esercito di ragazzi: i ventiquattro studenti del corso di Drammaturgia Multimediale 2022/2023 coordinato dalla prof.ssa Alessandra Pescetta per l’Accademia di belle arti (LABA) di Brescia.

La giuria, composta da Nichi Vendola,

presidente di questa XII edizione del Premio, affiancato dai giurati Wilma Labate, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopinto, ha assegnato anche una menzione speciale alla più giovane del gruppo, la diciassettenne di Udine, Anita Spivach per Pensiero, Ricordo, Memoria liberamente ispirato anch’esso a Isometria della memoria.

Dedicata alla memoria, ancora, è la speciale sezione Memory Ciak realizzata in collaborazione con Spi-CGIL, LiberEtà e Premio Zavattini.

Ed è proprio la direzione di quest’ultimo concorso (composta da Antonio Medici, Aurora Palandrani e Milena Fiore) ad aver premiato il ventiquattrenne romano, studente del CSC, Riccardo Malleo per Presente dilatato, liberamente ispirato a Il volo del pettirosso di Alvise Fretti (LiberEtà).

Bookciak, Azione!

è prodotto dall’Associazione culturale Calipso, Bookciak Magazine, Bookciak Legge, col sostegno di MIC, Spi-CGIL, LiberEtà Edizioni.

In collaborazione con Giornate degli Autori – che aderiscono al protocollo Festival Green promosso da AFIC e sostenuto dalla DGCA del MiC – SNGCI, ANAC, Premio Zavattini, Premio Solinas, Nel Blu Studio, FICC. L’impegno a favore della sostenibilità ambientale è uno degli obiettivi primari del Premio.

Bookciak Legge è prodotto da Associazione Calipso, Bookciak, Azione! e Bookciak Magazine.

Sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura del MiC (CEPELL), in collaborazione con Più Libri più Liberi, FICE e ADEI.

Con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Roma. RAI Movie è media partner.

