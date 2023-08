Rally Team: cronoscalata Vittorio Veneto – Cansiglio, doppio podio

Il ritorno della classica trevigiana sorride alla scuderia di Rosà che firma il successo in E11600 con Trolio, mancando per poco più di un secondo quello con Dall’Antonia – Rally Team

Era uno dei ritorni più attesi dell’anno

e lo spettacolo messo in scena dalla Cronoscalata Vittorio Veneto – Cansiglio non ha tradito le aspettative della vigilia.

Due erano i portacolori di Rally Team pronti a scendere in campo nell’appuntamento valevole per il Trofeo Italiano Velocità Montagna di zona nord, corso tra Sabato e Domenica scorsi.

Si presentava al via da ottavo nella generale di gruppo E1 Italia e da secondo in classe E1600, guardando alla fotografia provvisoria del TIVM, ed il bottino raccolto da Enrico Trolio in provincia di Treviso, al volante della sua Peugeot 106, lo rilancia per la corsa al titolo 2023.

Il pilota di Due Carrare ha fatto sua la classe millesei, infliggendo un distacco di oltre sedici secondi al primo degli inseguitori, sfiorando un podio in gruppo sfuggitogli per mezzo secondo.

“Era la prima volta che correvo a Vittorio Veneto”

– racconta Trolio – “ma devo dire che è forse la gara più bella che ho mai disputato, a livello di tracciato. Un percorso molto tecnico e veloce dove chi ha coraggio può fare la differenza.

Siamo partiti bene già dalle prove, cercando di imparare al meglio i segreti di questa salita. Le migliorie apportate alla 106 si sono fatte sentire ed abbiamo segnato ottimi tempi.

Peccato non essere riusciti a salire sul podio di gruppo ma, con la nostra millesei, siamo stati fin troppo bravi a tenere testa ai nostri avversari di classe duemila e tremila. In attesa che ACI Sport pubblichi le classifiche aggiornate, dai nostri conti, dovremmo essere passati al comando della classe nel TIVM.

Grazie alla mia famiglia, a mio padre, a Paolino ed alla scuderia Rally Team. Ho un grande sostegno, da parte di tutti questi.”

Poco più di un secondo ha privato l’idolo di casa del successo così Romy Dall’Antonia si è visto costretto ad accontentarsi della seconda piazza in classe RSTC, in gruppo RS Cup ed in una Seat Ibiza Cup che si fa sempre più intensa ed emozionante dopo il round trevigiano.

Il pilota di San Vendemiano, al volante della Seat Ibiza Cupra in versione Racing Start, era chiamato ad una prestazione importante, dovendo arginare i due precedenti zeri nella serie, ed il risultato di gara 1, secondo a trentadue centesimi, faceva ben intendere le sue ambizioni.

Nonostante una seconda salita da coltello tra i denti il locale chiudeva ancora secondo, passivo di ottantuno centesimi, con una provvisoria del monomarca che lo colloca ora in terza piazza.

“Dopo undici anni di stop della Vittorio Veneto” –

racconta Dall’Antonia – “anche per noi di casa non era facile andare a tutta. Da inizio stagione, con Denis e Michele, stiamo lottando con distacchi molto stretti ed anche qui la storia non è cambiata.

Avere due zeri all’attivo e correre con la pressione di essere in casa non è stato semplice. In gara 1 il concorrente davanti a me ha sbattuto e, tra le bandiere gialle e detriti vari, sono riuscito a passare a pelo.

Pur perdendo la concentrazione ho tenuto il ritmo ed ho chiuso a soli trentadue centesimi da Mezzacasa. In gara 2 ho cercato l’impossibile, rischiando tanto, ed ho tolto un secondo abbondante al tempo precedente ma Denis è stato perfetto.

Fa male aver perso la gara di casa per così poco ma ci siamo divertiti e credo abbiamo fatto divertire anche il pubblico. Ora si va a Pedavena.”

