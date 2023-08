Online sul canale YouTube “Città di Vicenza” il tutorial sui servizi del Comune

Online il primo dei quattro video tutorial sui servizi del Comune

Assessore alla digitalizzazione Nicolai: “Per accompagnare i cittadini nell’utilizzo degli strumenti informatici, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità”

È stato pubblicato oggi sul canale YouTube “Città di Vicenza” (https://www.youtube.com/cittadivicenza) il primo dei quattro video tutorial sull’accesso ai servizi del Comune.

Video con i servizi utili a tutti i cittadini

I video intendono accompagnare in modo semplice e chiaro cittadini e utenti nella fruizione dei servizi forniti dall’ente, in particolare come richiedere il rilascio della carta d’identità elettronica, ottenere un permesso Ztl per residenti e il contrassegno per le persone con disabilità (Cude), presentare una richiesta online di cambio residenza.

Con immagini e animazioni video, vengono indicate, nei vari passaggi, le modalità e la documentazione necessaria per presentare in modo corretto le richieste di servizi: dove e come scaricare e compilare i moduli, come prenotare gli appuntamenti online, come perfezionare la procedura, le tempistiche di ottenimento di documenti e certificati.

Al via una serie di video-tutorial

“Diamo il via ad una serie di video tutorial che hanno l’obiettivo di accompagnare, passo dopo passo, i cittadini verso il pieno utilizzo dei nuovi strumenti online a disposizione sul sito del Comune – spiega l’assessore alla digitalizzazione e all’innovazione Leonardo Nicolai –. C’è stata molta attenzione all’inclusione: si tratta, infatti, di video accessibili anche da persone con disabilità uditive. Grazie alla presenza costante di didascalie che spiegano l’intera procedura. Ma anche con disabilità visive, visto l’inserimento di un audio guida. Si tratta di un passo importante, per cui voglio ringraziare l’ufficio stampa che, in collaborazione con l’Urp, ne ha curato la produzione. E’ uno strumento efficace per venire incontro a tutti i cittadini, soprattutto chi può avere più difficoltà con la tecnologia”.

Gli altri tre video, la cui pubblicazione è in programma nelle prossime settimane nella playlist “Come fare per…”, riguardano le modalità con cui richiedere un permesso Ztl per residenti, il contrassegno per le persone con disabilità (Cude) e come presentare una richiesta online di cambio residenza.

Il video tutorial, realizzato dall’ufficio stampa del Comune in collaborazione con l’Urp, è disponibile sul canale ufficiale YouTube del Comune di Vicenza al link https://youtu.be/e04pD4ix__c.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 29 agosto 2023