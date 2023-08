Malo Young Generation: un estate con i giovani al centro

Nel periodo tra marzo e luglìo, sono stati svolti 10 interventi di attività educativa di strada promossa dalla cooperativa sociale Radicà per conto dell’assessorato al sociale maladense, nei principali luoghi di ritrovo informale di pre-adolescenti e adolescenti – Malo Young Generation

Gli interventi sono stati effettuati

sia nel primo che nel tardo pomeriggio e in giorni differenziati in modo da poter agganciare e monitorare meglio i gruppi informali di giovani che frequentano il territorio comunale.

Durante le educative di strada, gli educatori hanno incontrato circa 20 giovani residenti a Malo e nei Comuni limitrofi (San Vito di Leguzzano, Schio, Isola Vicentina, Monte di Malo), quasi tutti compresi tra i 12 e i 16 anni.

Con la maggior parte di loro c’è stata una buona disponibilità al dialogo. Quindi sono stati invitati a partecipare alle diverse attività previste dal progetto.

Le zone monitorate sono state:

centro giovanile,

zona Montecio e campetti di via Ugo Foscolo,

via Fratelli Bandiera,

via degli Alpini,

via Porto, c

ampetti da tennis e zona Chiesetta,

area del centro giovanile e del campo da calcio a Molina di Malo,

area del Bar Buso a San Tornio di Malo,

zona campetti e via San Vito a Case da Malo.

A partire dalle proposte e dagli interessi espressi dai giovani durante la ricerca educativa e dai questionari di valutazione delle attività estive 2022 sono state progettate le attività.

Attività rese possibili grazie alla sinergia con diverse realtà operanti nel territorio

Tali esperienze,

realizzate con l’intento di ampliare l’offerta già esistente nel Comune di Malo per i giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni, si sono caratterizzate come occasioni per promuovere non solo l’incontro tra pari e l’aggregazione giovanile ma anche la sperimentazione del sé e Io sviluppo di diverse competenze personali (sociali, comunicative, pratiche, riflessive).

In estate laboratori di fotografia, di sport, espressività artistica e un laboratorio di graffiti che ha visto i partecipanti completare, con le loro opere, il sottopasso in zona Montecio.

Ben 320 giovani di Malo e paesi limitrofi

intercettati tramite incontri a scuola, educativa di strada e contatto diretto e 90 ragazzi hanno partecipato alle diverse iniziative proposte.

I giovani partecipanti sono stati

per il 59% compresi tra i 11 e i 13 anni,

per il 41% tra i 14 e i 18 anni.

Quest’anno la partecipazione è in leggera prevalenza femmine (53%).

La maggioranza deì giovani sono provenienti dal Comune di Malo (70%). Altri Comuni rappresentati sono stati: San Vito di Leguzzano, Marano Vicentino, Monte di Malo, Schio, Zanè, Salcedo, Montecchio Precalcino, Castelgomberto.

“A Malo la percentuale di giovani impegnati

in attività organizzate è molto alta e raggiunge il 70%.

Con queste iniziative cerchiamo di ampliare l’offerta dei servizi per coinvolgere un numero ancora maggiore di ragazzi e ragazze.

Favorire la socializzazione è certamente una opportunità di crescita per i nostri giovani che ricordiamo sono stati soggetti a molte restrizioni nel periodo pandemico.”

Ribadisce l’Assessore alla Promozione Sociale e Politiche Giovanili del Comune di Malo, Federico Spillare.

Malo, 29 agosto 2023

dr.ssa Monica Rita Filippi Responsabile dei Servizi al Cittadino – Comune di Malo