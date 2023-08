Longare: al via “Terre emerse”, festival itinerante sui Colli Berici

IAspettando il festival”: a Longare, dopo l’incontro del 28 agosto con la scuola di politiche per giovani di Oltrevia, il 31 agosto ci sarà quello con il geografo Mauro Varotto; e il 5 settembre in Val Liona con la guida ambientale Nino Guidi – Longare

Longare – Al via “Terre emerse”:

questa settimana gli eventi di avvicinamento; dal 7 al 10 settembre il festival itinerante per riscoprire i Colli Berici.

Un progetto di EQuiStiamo APS e Vaghe Stelle, che propone una serie di appuntamenti culturali, artistici e performativi tra Arcugnano, Zovencedo, Val Liona, Villaga, Barbarano Mossano e Vicenza.

Tra gli artisti coinvolti Erica Boschiero, Alberto Salvetti, i Fratelli Dalla Via, Carlo Presotto, Marina Marcolin, Francesco Rugiero “Sgorbia”. Tra gli esperti, Mauro Varotto, Benedetta Castiglioni, Alberto Girardi, Adriana Stefani e Giacomo Pompanin.

È al via “Terre emerse. Festival itinerante sui Colli Berici” Longare

Il progetto ideato da EQuiStiamo APS e Vaghe Stelle

che dal 7 al 10 settembre attiverà una carovana in cammino per la ricerca territoriale, animando paesi, borghi e contrade con una serie di eventi culturali, artistici, performativi e conviviali, all’insegna dello scambio, dell’immaginazione e dell’empatia.

Un’iniziativa per incontrare e coinvolgere le comunità che abitano quest’area e muovere i primi passi per realizzare un ecomuseo digitale, diffuso e partecipato che ne racconti la storia, le peculiarità e le prospettive future.

Ma prima, ancora, aspettando il festival, tre gli eventi in programma.

Dopo “Terre emerse incontra Oltrevia” –

realizzato il 28 agosto presso l’Azienza Agricola Agnese Carlan di Longare per conoscere il progetto di “scuola di politiche” rivolta a giovani tra i 16 e i 29 anni, che in estate diventa una comunità itinerante, e dal 26 agosto al 16 settembre sarà a sua volta impegnata in un cammino di esplorazione che attraverserà diverse province del Veneto sulle tracce dell’impegno per l’ambiente e la giustizia sociale – giovedì 31 agosto alle ore 20.45 nell’Antica parrocchiale di San Maiolo a Lumignano (Longare) si terrà l’incontro con il geografo Mauro Varotto (Università di Padova) dal titolo “Viaggio sui Berici nell’Italia dell’antropocene”, in cui lo scienziato e scrittore, sulle tracce della sua recente pubblicazione, esplorerà una geografia visionaria del nostro futuro, con la pianura padana quasi completamente allagata e i colli Berici che appariranno come un’isola circondata da un mare tropicale.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito (prenotazione consigliata a festivalterreemerse@gmail.com).

E ancora, martedì 5 settembre alle 20.45

nell’aula magna della scuola media di Grancona in Val Liona, la guida ambientale e restauratore Nino Guidi sarà protagonista di “Tra trucioli e mappe”, con il racconto del cammino d’inverno sul Sentiero Italia.

“Forse non tutti sanno che la Pianura padana, milioni di anni fa, in un’epoca chiamata Pliocene – spiega Mirco Corato, presidente di EQuiStiamo – era una distesa d’acqua salata.

E le attuali propaggini montuose dei Colli Berici erano delle isole, delle Terre Emerse. Il nostro cammino comincia nel 2012 con la prima carovana in esplorazione dei colli guidata da esperti, scienziati e… anche da un paio di asini! ‘Terre Emerse’ avevamo chiamato quel primo viaggio, ripensando a com’erano i Colli Berici diversi milioni di anni fa.

Oggi, a dieci anni di distanza, con il cambiamento climatico e il possibile innalzamento dei mari, questo scenario diventa monito e ci pone di fronte a delle sfide importanti, che vogliamo raccogliere con fantasia e determinazione. Immaginare fin d’ora i Colli Berici come fossero un’isola, e noi, in qualche modo, come dei naufraghi, ci può aiutare a trovare delle soluzioni urgenti all’insegna della sostenibilità e della resilienza, riscoprendo nel patrimonio di natura e cultura quei tesori da indagare e riscoprire.

Torneremo, allora, sui nostri passi, per misurare le trasformazioni e costruire prospettive future”.

Si entra nel vivo del festival giovedì 7 settembre ,

con una giornata ricca di proposte: alle ore 9 ad Arcugnano ( ritrovo in Via Lago di Fimon all’altezza della Locanda Trentin ) con l’illustratrice vicentina, attiva a livello internazionale, Marina Marcolin che condurrà il laboratorio itinerante “Skecthbook” sull’uso dell’album da disegno come strumento per imparare ad osservare la realtà e a trasformarla. Il laboratorio durerà 1 ora e mezza e ha un costo di 10 euro (posti limitati, iscrizione obbligatoria a festivalterreemerse@gmail.com).

Si prosegue alle 14.30 con “Da cava a cava”,

a cura di Scatola Cultura: un itinerario alla scoperta della pietra di Vicenza, dalla Cava di Cice, dove ha sede il Museo della Pietra, a cava Arcari, trasformata dall’architetto David Chipperfield in un palcoscenico ipogeo. Rientro previsto per le ore 18.30, costo 10 euro (adulti), 6 euro (ragazzi sotto i 12 anni), gratuito per bambini sotto i 6 anni (posti limitati, prenotazione obbligatoria a info@scatolacultura.it).

In serata, alle ore 19 presso il piazzale della chiesa di San Gottardo, concerto del Coro Cantailmondo diretto da Elida Bellon, che proporrà uno scambio festoso di pensieri, gioie e saperi, valorizzando la multiculturalità e il plurilinguismo (ingresso gratuito). La giornata si conclude con la “Cena conviviale”, in programma alle ore 20.30 presso il Centro sociale di San Gottardo, per condividere un gustoso menù (con opzione vegetariana) curato dalla Pro Loco Alti Berici (Costo 25 euro, prenotazione obbligatoria entro il 5 settembre al 339 8232662).

La seconda giornata, venerdì 8 settembre ,

si svolgerà presso la Cava di Cice di Zovencedo (parcheggio in centro paese) e sarà accompagnata, dalle 15.30 alle 19, dal “Mercato del produttori berici” con esposizione di prodotti dell’agricoltura tipica, biologica e locale del territorio dei Colli Berici, e possibilità di acquisto e degustazione di prodotti.

Dalle ore 16, “I produttori si raccontano”: storie, scelte, fatiche, progetti di vita e visioni sul territorio. Il mercato e le interviste ai produttori sono realizzati in collaborazione con Visit Val Liona e Rete GAS vicentina.

Nel frattempo, una doppia proposta per bambini

dai 6 anni (per i più piccoli è consigliata la presenza dei genitori) realizzati da Nadia Fusco di Voilà Atelier Creativo: alle ore 15.30 “Facciamo un museo”, per andare alla ricerca di reperti naturali e, spinti dalla curiosità e dall’immaginazione, realizzare un museo dove ciò che è stato raccolto, osservato e catalogato troverà spazio in un allestimento a cielo aperto; e alle ore 17.15 “A caccia di paesaggi”: cos’è un paesaggio?

Quali forme, linee e colori caratterizzano i paesaggi dei Colli Berici? Si andrà così a caccia di segni, tracce e texture in un laboratorio artistico, sensoriale ed espressivo che unisce arte, natura e sperimentazione, in bilico tra realtà e fantasia.

Entrambe le attività sono gratuite (posti limitati, prenotazione consigliata a festivalterreemerse@gmail.com).

Nel corso del pomeriggio, sarà possibile visitare la casa rupestre Sengia dei Meoni (a cura di Scatola Cultura) o, ancora, fare piccole camminate someggiate, con avvicinamento e affiancamento ai ciuchini e, per i più piccoli, salire a dorso d’asino (a cura di Ciuchinando).

La serata si aprirà alle 19 con una delle voci più interessanti

della canzone d’autore del panorama italiano, Erica Boschiero che, nel fantastico contesto di Cava di Cice presenterà l’album “Respira”, entrato in cinquina al Premio Tenco 2022 categoria miglior album italiano in assoluto (posti limitati, costo 7 euro comprensivo di aperitivo, prenotazione consigliata a festivalterreemerse@gmail.com).

A seguire, alle 20.30 “Cena in cava”, un percorso enogastronomico e sensoriale che valorizza le produzioni dei Berici, con il catering di Operazione Mato Grosso (posti limitati, costo 40 euro, comprensivo anche del concerto e dell’aperitivo, prenotazione obbligatoria entro il 5 settembre a festivalterreemerse@gmail.com)

La terza giornata, sabato 9 settembre , inizia alle ore 9.30

presso la Cooperativa Le Valli in Val Liona (Via Valli, 2) con l’incontro in itinere “Lettura del paesaggio. I casotti di pietra”, in cui la geografa Benedetta Castiglioni (DiSSGeA – Università degli studi di Padova) condurrà in un laboratorio che chiama in causa i nostri cinque sensi per sfogliare le pagine del territorio che si pone davanti ai nostri occhi, per leggere le costanti, il retaggio della civiltà rurale e contadina e intuire le trasformazioni nel paesaggio di oggi e di domani.

A seguire, il naturalista Alberto Girardi accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei casotti di pietra, splendide testimonianze della cultura silvo-pastorale e dell’arte della pietra a secco (partecipazione gratuita, posti limitati, prenotazione obbligatoria a festivalterreemerse@gmail.com).

Nel pomeriggio, alle 18.45

con partenza dalla Piazza Municipio di Mossano, il teatro in itinere “Il sole nella grotta” di e con Carlo Presotto de La Piccionaia: un tratto di cammino accompagnato da suoni, racconti e interviste, che utilizzando le radiocuffie immersive, conduce fino alla grotta di San Bernardino. Accompagna il percorso un racconto a più voci sui temi dell’ecologia integrale, con interventi e letture che raccontano della necessità di riconnettersi con sé stessi, con gli altri, con gli altri viventi e con l’oltre da sè.

Dal racconto della biblista Alessandra Buccolieri alle storie del grande predicatore francescano Bernardino da Siena, diventato patrono dei pubblicitari (durata 1 ora e mezza, posti limitati, gratuito con prenotazione obbligatoria a festivalterreemerse@gmail.com, si raccomanda di portare uno stuoino).

Nel frattempo, dalle 9 alle 17, a Pozzolo di Villaga,

il laboratorio artistico “Fuori dall’acqua” per la creazione collettiva dell’instllAzione curata dall’artista Francesco Rugiero “Sgorbia”: una breve residenza artistica per la realizzazione di “incisioni rupestri” raffiguranti pesci su formelle in pietra bianca di Vicenza. Un laboratorio introduttivo alla lavorazione della pietra ma anche una sorta di rito ancestrale. Le formelle verranno poi assemblate in un unico pannello, dando vita ad un’installazione collettiva, ad un grande pesce “fuori dall’acqua” (Posti limitati, costo 10 euro, iscrizione obbligatoria a festivalterreemerse@gmail.com).

La quarta e ultima giornata, domenica 10 settembre ,

inizia alle ore 15.30 presso il Centro Recupero Animali Selvatici Difesa Natura 2000 a Villabalzana (Arcugnano), con la visita al centro e la performance dell’artista Alberto Salvetti “Vicenza selvatica”, un progetto didattico e artistico-naturalistico che porterà i partecipanti a riflettere sul tema della conservazione della biodiversità locale e sulla relazione profonda fra la natura e l’uomo, nonché sullo stretto legame tra la salute del territorio e quella della nostra specie, guidati alla scoperta dell’ambiente boschivo e degli animali selvatici che lo animano grazie alle sculture dell’artista, esposte, per l’occasione, all’interno del CRAS (durata 1 ora e mezza, posti limitati, gratuito, prenotazione consigliata a festivalterreemerse@gmail.com).

In chiusura, alle 17.15, gran finale

con lo spettacolo dei Fratelli Dalla Via “Lezioni Fantademografiche”, in cui realtà e fantasie sul futuro si incrociano, per immaginare alternative al presente. Una drammaturgia per una comunità in continua trasformazione che affronta questioni chiave: l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio uomo/natura, la complessa sostenibilità dei sistemi attuali. Il tutto con la tipica ironia dei Fratelli Dalla Via e attraverso una dolce metafora pasticcera: Se c’è una torta, ognuno deve avere la sua fetta. Ma se siamo troppi e la torta non basta? (posti limitati, gratuito, prenotazione consigliata a festivalterreemerse@gmail.com).

Ricca anche la parte di documentazione del progetto e di ricadute sul territorio: a partire dalla restituzione video a cura di Walter Ronzani, passando per il giornale digitale a cura di VEZ – LIES Laboratorio dell’Inchiesta Economica e Sociale.

Ma non finisce qui:

dopo il festival, infatti, sono previsti altri due appuntamenti per restituire quanto realizzato in cammino, e proiettare il progetto nel futuro. Il primo, sabato 16 settembre alle ore 17, a Pozzolo di Villaga, con l’inaugurazione dell’installazione collettiva “Fuori dall’acqua”;

il secondo, sabato 30 settembre dalle 9.30 alle 12.30 presso il Museo Naturalistico e Archeologico di Santa Corona a Vicenza, con il convegno “Verso un ecomuseo per i Colli Berici”, che attraverso una serie di riflessioni e testimonianze si propone di comprendere il processo di formazione di una realtà ecomuseale, analizzando le ricadute e i benefici che questa può portare nei territori e nelle comunità dove è stata attivata, per proporre una visione di ampio respiro e provare ad immaginare i prossimi passi da percorrere verso un ecomusei dei Colli Berici. Introduzione e facilitazione di Benedetta Castiglioni con interventi di Adriana Stefani (coordinatrice della Rete ecomusei del Trentino), altre testimonianze da parte degli ecomusei trentini e Giacomo Pompanin (Museo digitale Dolom.it)

Longare – Un programma ambizioso,

che si è concretizzato grazie ad una campagna di crowdfunding “Il dono della comunità” promossa dalla Banca delle Terre venete con IdeaGinger che ha centrato l’obiettivo dei 6.000 euro, e che è stato sviluppato grazie all’attivazione di una fitta rete di soggetti territoriali, con il patrocinio dei Comuni di Vicenza, Arcugnano, Barbarano Mossano, Longare, Val Liona, Villaga, Zovencedo, il sostegno di Banca delle Terre Venete, D.F.Due, Legambiente Circolo Ovest Vicentino, Civiltà dell’Acqua, Tree Team, Tomasetto Achille, Ru.De.Ri., Arte della Pietra a Secco, Rete GAS Vicentina, Biosphaera, Georama, La Piccionaia, Museo Dolom.it., e la collaborazione di Visit Val Liona, Cooperativa Le Valli, Ciuchinando, Voilà Atelier Creativo, CRAS Difesa Natura 2000, Azienda Agricola Agnese Carlan, Eocmusei del Trentino, Pro Loco Alti Berici.

“Ringraziamo le 136 persone, associazioni, aziende, enti e altre realtà – aggiunge Mirco Corato – che con il loro prezioso contributo hanno reso possibile questo festival”.

In base al meteo, il programma potrebbe subire variazioni. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti: www.equistiamo.org – festivalterreemerse@gmail.com – 340 5787705.

Longare – Vicenza, 29.08.2023