Asiago: manifestazioni ed eventi del mese di settembre 2023

Museo “Le Carceri”

La mostra di Asiago rilegge l’avventura dei “Pittori moderni della realtà”, una particolare stagione dell’arte italiana del dopoguerra.

Al Museo Le Carceri le opere di Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Antonio e Xavier Bueno, Giovanni Acci, Alfredo Serri e Carlo Guarnieri, insieme con due capolavori di Giorgio de Chirico.

Orari di apertura dal 27 giugno all’ 1 ottobre:

Tutti i giorni ore 10-12.30 / 15.30-19, sabato fino alle ore 21.30

Made in Malga – 11° edizione

1-2-3 settembre

Asiago

Due weekend gustosi dedicati alle bontà della montagna. Made in Malga, giunto alla sua unidicesima edizione, è l’evento rivolto a tutti gli amanti del formaggio d’alpeggio che per l’occasione potranno partecipare alle numerose degustazioni dei formaggi, guidati da esperti, con l’abbinamento ai vini prodotti ad alta quota ed alle birre artigianali della montagna.

Venerdì 1 settembre

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Le malghe d’Alta Montagna” . PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Pic-trek-nic – Piana di Marcesina – escursione con pranzo in malga/rifugio o picnic autonomo. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.30 Stadio Del Ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività facile di Orienteering “Caccia al tesoro” nei boschi di Asiago. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00

Escursione “Alla ricerca degli alberi monumentali”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

La vita segreta delle api – Roana, escursione e visita alla fattoria didattica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00

Escursione “AperiPizza Malga Verena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 19.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Il Telescopio Spaziale James Webb – Visita alla cupola del Telescopio Galileo e osservazione da remoto, se sereno, lezione a tema. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Sabato 2 settembre

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Lungo la Via delle Malghe” . PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30

Escursione “Storie di pastoru e dei loro cani”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 11.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Museo Le Carceri

“Approccio all’autoritratto – china e matita su carta” – laboratorio didattico. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 19:00 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 18.00 Museo Le Carceri

Visite guidate alla mostra. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 12:00 del giorno stesso. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 20.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Emozioni al buio – escursione notturna . Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 18.30

Escursione “Mezzaselva: Far formaggio al tramonto”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Domenica 3 settembre

Ore 6.00

Escursione “Alba in malga Larici di Sotto“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Lungo la Via delle Malghe, tra pascoli e trincee” . PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30

Escursione “Tra le malghe di Val Formica”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 11.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

TUTTI IN MALGA! Latte, mucche e formaggio – esperienza per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Lunedì 4 settembre

Ore 6.00

Escursione “Alba in malga Larici di Sotto“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Lungo la Via delle Malghe, tra pascoli e trincee” . PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.00 Stadio Del Ghiaccio – Bar Giallorosso

Uscita facile con noleggio Mountain Bike incluso lungo la strada del Vecchio Trenino. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30

Escursione “Tra le malghe di Val Formica”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

TUTTI IN MALGA! Latte, mucche e formaggio – esperienza per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

5-6 settembre

Piazzale Stadio del Ghiaccio

RAD RACE evento di cicloturismo non competitivo

Martedì 5 settembre

Ore 9.00

Uscita facile con noleggio Mountain Bike incluso lungo la strada del Vecchio Trenino. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Alla scoperta dell’Altopiano – Bosco del Dosso. Escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.15 Biblioteca Civica

La biblioteca dei piccoli – Letture ad alta voce con laboratorio. Attività per bambini 3-6 anni. Informazioni e prenotazione obbligatoria presso la biblioteca allo 0424 600270 oppure biblioteca@comune.asiago.vi.it

Mercoledì 6 settembre

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività didattica presso la Sentiero dell’Acqua e visita all’annesso Museo alla scoperta dei segreti sotterranei dell’Altopiano. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 16.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Alberi e leggende – Asiago. Gioca-escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Giovedì 7 settembre

Ore 9.30 Stadio del ghiaccio – Bar Giallorosso

Gita in montagna in Zona Larici con pranzo tipico in malga e visita al piccolo Caseificio. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Il nostro pianeta – lettura animata e laboratorio creativo. Attività per bambini dai 6 anni in su. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

I segreti del bosco – escursione antichi mestieri con il guardia boschi. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to



Venerdì 8 settembre

Ore 9.30 Stadio Del Ghiaccio – Bar Giallorosso

Attività facile di Orienteering “Caccia al tesoro” nei boschi di Asiago. PRENOTAZIONE ENTRO LE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 0424463798 o info@happysiben.com

Ore 9.30

Escursione “Aperitivo a Malga Meatta”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Andar per erbe e fiori – Roana – escursione e visita in fattoria didattica . Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00

Escursione “Esperienza in Malga: mungitura e cena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni

Sabato 9 settembre

Ore 9.00

Escursione “Monte Ortigara: le malghe e la Guerra”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00

Escursione “Cesuna: Aperitivo a Malga Zovetto”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 11.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Labirinti di roccia – Escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Museo Le Carceri

“Il paesaggio in pittura: la natura di montagna” – laboratorio didattico. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 19:00 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 18.00 Museo Le Carceri

Visite guidate alla mostra. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 12:00 del giorno stesso. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 18.30

Escursione “Mezzaselva: Far formaggio al Tramonto”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Domenica 10 settembre

Ore 6.00

Escursione “Alba in malga Larici di Sotto”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.30

Escursione “Tra le malghe del confine Trentino”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 e ore 14.00

Escursione “Asiago a passo d’Alpaca”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 11.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Osservazione di macchie e protuberanze solari, se sereno, lezione a tema e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Sabato 16 settembre

Ore 14.30

Escursione “Sulle tracce dei cimbri: Spitzknotto”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 16.00 Museo Le Carceri

“Interni d’estate, tra nature morte e passioni” – laboratorio didattico. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 19:00 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 18.00 Museo Le Carceri

Visite guidate alla mostra. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 12:00 del giorno stesso. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 18.30

Escursione “Il bramito del cervo”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Domenica 17 settembre

Giardini di Piazza Carli

Mercatino dell’Antiquariato e del collezionismo

Ore 9.30

Escursione “Il labirinto del castelloni di San Marco”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

VI^ Giornata Nazionale dei Piccoli Musei

Fiera di San Matteo

Giovedì 21 settembre

Per l’occasione lungo le strade e nelle piazze della città ci sarà un gran numero di variopinte bancarelle con prodotti e merce di ogni genere.

Sabato 23 settembre

Ore 14.30

Escursione “Sentieri di Guerra: Monte Cengio”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 15.00 Via Busa, 106

Escursione guidata al frutteto delle varietà antiche di mele e pere con Antonio e Lisa Cantele. Iscrizioni allo 0424-463346 Sig. Antonio Cantele.

Ore 16.00 Museo Le Carceri

“Interpretazioni floreali” – laboratorio didattico. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 19:00 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Il bramito del cervo – escursione al tramonto. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 18.00 Museo Le Carceri

Visite guidate alla mostra. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 12:00 del giorno stesso. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 18.30

Escursione “Il bramito del cervo: emozioni in natura“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni

Domenica 24 settembre

Ore 9.30

Escursione “Al cospetto dell’Aquila sulla Piana di Marcesina”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.30 Stadio del ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – PREPLAYOFF Migross Supermercati Asiago Hockey – HCB Südtirol Alperia

Sabato 30 settembre

Ore 10.00 Sala della Reggenza Unione Montana

“Dalla guerra di Mussolini alla guerra di liberazione in Italia e sull’Altopiano” a cura dell’Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione

Ore 14.30

Escursione “Alla scoperta delle leggende cimbre”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 16.00 Museo Le Carceri

“La cucina in pittura” – laboratorio didattico. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 19:00 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 18.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Il bramito del cervo – escursione al tramonto. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 18.00 Museo Le Carceri

Visite guidate alla mostra. Prenotazioni obbligatorie presso il Museo Le Carceri entro le ore 12:00 del giorno stesso. Per informazioni e prenotazioni: 0424600255 info@museolecarceri.it

Ore 18.30

Escursione “Il bramito del cervo: emozioni in natura e cena“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Domenica 1 ottobre

Ore 9.00

Escursione “La Grotta del Lago e la magia della zona alta”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

