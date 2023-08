A Thiene torna la Festa dello Sport in un’edizione formato XXL

Sarà un super weekend per Thiene quello imminente, aperto venerdì con la Festa del Buon Rientro, e che vede domenica 3 settembre il ritorno della Festa dello Sport, l’atteso e amato appuntamento della Città e del territorio con il mondo sportivo.

Un evento, la Festa dello Sport, che quest’anno taglia il traguardo della decima edizione e annovera la partecipazione di ben 39 realtà, presenti in Centro Storico e nel Parco di Villa Fabris dalle 15.30 alle 19.00 di domenica.

Sarà una giornata di divertimento e ricca di stimoli e di interesse, tutta dedicata allo Sport, animata dalla presenza delle associazioni sportive del territorio e di tutti coloro che gravitano attorno a questo mondo meraviglioso e che lo rendono vivo, entusiasmante e in continua evoluzione.

La Festa dello Sport è un’opportunità unica per la popolazione e, in particolare, per le famiglie, di vedere in azione varie discipline, conoscere le attività svolte e, tra le numerose proposte, trovare quella giusta per iniziare un percorso di “sport per la salute”.

La Festa è organizzata dall’ Assessorato allo Sport in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Oltre ad alcune aziende del settore che offriranno un’ampia vetrina delle specialità sportive e del mondo del fitness. E metteranno a disposizione proprio personale e materiale informativo nei gazebi allestiti lungo Corso Garibaldi, nelle piazze Ferrarin e Chilesotti e nel parco di Villa Fabris.

L’Assessora allo Sport e al Tempo Libero, Marina Maino

«Il centro cittadino è pronto ad accogliere un pubblico di visitatori di qualunque età – dichiara l’Assessora allo Sport e al Tempo Libero, Marina Maino –. Grazie ad un evento che si connota per essere un’occasione imperdibile per verificare la ricchezza delle discipline sportive praticabili sul territorio e per lasciarsene coinvolgere. Thiene, ricordo, è stato il primo Comune dell’Altovicentino a potersi fregiare del titolo regionale di Comune Attivo. Operoso per le innumerevoli attività volte a promuovere l’attività fisica e il movimento nella cittadinanza. La Festa dello Sport è da dieci anni l’iniziativa di riferimento per mettere in contatto offerta e richiesta. Oltre che per incentivare l’interesse delle persone e vincere anche i pregiudizi che talvolta impediscono l’attività o la pratica di talune discipline. È una giornata davvero speciale che mette assieme mondi, generi ed età diverse che possono incontrarsi in un’unica grande kermesse».

Elenco delle attività sportive

Le attività promozionali e dimostrative saranno molteplici e variegate, con particolare attenzione per gli sport giovanili, individuali e di squadra. Dal Calcio con Thiene Calcio 1908, il Calcio a 5 con Real Thiene e Futsal Thiene; lo Storico Hockey Thiene. Il Volley con Fulgor, Robur e Pallavolo Santo, il Basket con Fulgor e Giocosport Academy, il Tennis Thiene e il Rugby Thiene. Ci saranno stand informativi e campetti di prova. Gli sport acquatici saranno rappresentati dalla Forus Italia.

Presente la Ginnastica Dinamica Militare, la Boxe di Dynami e gli sport di combattimento del Fight Club Thiene. Numerose le Arti marziali: Tai-chi, Qi gong, Bagua, Sciabola, Spada, Bastone e Ventaglio con ASCD Kun Lun. Judo, Aikido e difesa personale con il Judo club Robur, Il Karate Altovicentino per bambini, ragazzi e adulti. ma anche tradizioni giapponesi di spada con Kyomizu Kan Dojo, Kung Fu e difesa con Xieu Lam Tu. Presenti la Scherma e il Pattinaggio artistico Robur Skate, lo Studio Danza Thiene, il ritmo di Jazzercise, e S.Move, la ginnastica artistica presentata dalla Saltimbanco Academy.

Sarà presente la grazia della Pole Dance Thiene e l’intensità degli allenamenti del Tiger Club. Lo yoga sarà presente con due scuole, Centro Shakti e Spazio So Ham. Tra le novità, che saranno collocate presso il Parco di Villa Fabris troviamo una parete di arrampicata per avvicinare il pubblico agli sport di montagna, a cura del CAI sez. di Thiene. Danza Acrobatica FlyFit a cura del Fight Club Thiene. Ci sarà il promo stand della Maratona 6 Comuni, per presentare le gare e promuovere iscrizioni a questo grande evento del 15 ottobre prossimo. Presenti, infine, alcuni espositori di abbigliamento ed attrezzature sportive presenti a Thiene, Masep e Decathlon.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 10 settembre 2023.

La Festa dello Sport aprirà una stagione sportiva variegata e dinamica, che inizierà immediatamente con l’iniziativa denominata Buon rientro in salute. Pratiche taoiste di lunga vita Qi gong – Fu Style che si terranno in tre appuntamenti condotti dal Maestro Cenci Oscar di ASD Kun Lun. Gli appuntamenti sono: nei sabati 16, 20 e 30 settembre 2023 al parco del Bosco, dalle 10.00 alle 11.00, con ingresso libero e gratuito.

Le pratiche verranno annullate in caso di maltempo.

Fonte: Ufficio Stampa – Comune di Thiene (VI)