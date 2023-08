Rally Team: ripartenza in positivo dal Valpollicella

Battaglin è sesto assoluto, penalizzato da qualche problema, con Campostrini che firma una doppietta, pure secondo di due ruote motrici, e con De Menego terzo tra le ex R2B. – Rally Team

È un Rally della Valpolicella che apre nel migliore dei modi

il rientro dalla pausa estiva per Rally Team, reduce da un Venerdì e da un Sabato che ha visto protagonisti tutti i propri portacolori, seppure tra alterne fortune, in provincia di Verona.

Temperature estremamente torride hanno messo a dura prova i concorrenti al via, tra i quali era presente anche Alessandro Battaglin, in coppia con Fabio Turco sulla consueta Hyundai i20 R5 curata da PR2 Sport, alla fine sesto assoluto, in gruppo RC2N ed in classe R5 – Rally2.

“Una gara molto calda” – racconta Battaglin –

“ed abbiamo corso su strade difficili, strette, sporche e molto veloci. Era la mia prima volta qui e sono contento di aver fatto questa nuova esperienza.

Un dritto sulla seconda ed uno spegnimento sono alla base dell’altalena di tempi che abbiamo realizzato ma siamo soddisfatti di aver macinato chilometri senza fare danni.”

Esordio con i fiocchi, sulla Peugeot 208 Rally4 di La Marca Racing, per un Roberto Campostrini in forma smagliante, affiancato da Virginia Poddi, bravo a mettere a segno una bella doppietta in casa, in gruppo RC4N ed in classe Rally4, aggiungendo al bottino anche la seconda piazza nella generale del due ruote motrici ed un più che soddisfacente sedicesimo nell’assoluta.

“La vettura era totalmente nuova per me” – racconta Campostrini –

“e l’abbiamo provata solamente nello shakedown. Il team si è dimostrato molto professionale, sono ormai sei anni che sono con loro e mi hanno sempre messo a disposizione vetture performanti e ben curate.

Queste sono le zone dove sono cresciuto ed ho imparato a guidare quindi non possiamo che essere soddisfatti ma, sinceramente, non ci aspettavamo di poter essere così competitivi.

Quasi sicuramente passeremo alla terra, probabilmente al Brunello. Grazie ai partners che ci sostengono, alla scuderia, al team ed alla mia navigatrice.

Siamo molto contenti del weekend.”

Allenamento più che proficuo,

in vista del prossimo Città di Bassano, per Giovanni De Menego e la sua Peugeot 208 R2, curata da La Marca Racing e condivisa con Simone Minuzzo.

La terza punta della scuderia di Rosà si è ben adattato alle insidiose speciali scaligere, andando a completare la sua due giorni con un buon terzo di Rally4 – R2, settimo di RC4N.

Ad arricchire ulteriormente una prestazione già positiva il ventitreesimo nella generale.

“Le prove del Valpolicella mi sono piaciute parecchio” –

racconta De Menego – “a parte la spettacolo che si svolgeva in una zona industriale piena di sabbia. Un percorso impegnativo che mi ha soddisfatto, mi sono divertito alla guida.

La vettura è sempre stata al top così come tutto il team La Marca Racing.

Questa era una partecipazione spot che ci è servita per riprendere allenamento in vista dell’appuntamento più importante della stagione, quello del Città di Bassano.

Grazie a tutti i partners che continuano a darci supporto in questo 2023.”

Grazie ai risultati portati in dote dalle tre punte iscritte il sodalizio vicentino chiude al secondo posto nella speciale classifica riservata alle scuderie.

Rosà (VI), 28 Agosto 2023

In copertina immagine di Alessandro Battaglin, in azione (immagine a cura di Mario Leonelli)