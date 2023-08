“Maestro Artigiano”: da settembre il Cesar propone il corso per acquisire il titolo

Regione Veneto “Maestro Artigiano”: da settembre il Cesar di Confartigianato Imprese Vicenza propone la seconda edizione del percorso di formazione per i candidati

Da settembre prende il via la seconda edizione del percorso promosso dal Cesar, ente di formazione di Confartigianato Imprese Vicenza, per acquisire il titolo di Maestro Artigiano riconosciuto dalla Regione Veneto. Sono 14 gli iscritti del Vicentino che hanno fatto richiesta di partecipare al progetto e che si cimenteranno nella formazione di 100 ore, la cui conclusione è prevista per aprile 2024. Nel frattempo, la prima edizione, iniziata a fine settembre dello scorso anno e che vede coinvolti altri 13 imprenditori e imprenditrici di Vicenza e provincia, prosegue fino a ottobre, quando è previsto l’esame, di fronte a una commissione con rappresentanza regionale, durante il quale ogni partecipante presenterà il proprio “project work” sulle caratteristiche della propria impresa e l’idea di sviluppo per i prossimi anni.

Come ottenere il titolo di Maestro Artigiano

Il percorso per ottenere il titolo di Maestro Artigiano, finanziato dalla Regione Veneto e con la regia operativa di Istituto Veneto Lavoro, è rivolto agli imprenditori con una particolare sensibilità alla trasmissione dei saperi e alla crescita personale e professionale. Al Cesar il compito di accompagnare i partecipanti negli appuntamenti, dove si affrontano i diversi aspetti della gestione e sviluppo d’impresa.

“Sono già tanti i vicentini, per la maggior parte nostri soci, che si possono fregiare del titolo regionale di Maestro Artigiano e questo non può che renderci orgogliosi, così come sono molti gli imprenditori che Maestro Artigiano possono diventarlo – commenta Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza-. E questo grazie anche al nostro supporto. Va ricordato inoltre che il titolo di Maestro Artigiano permette di accedere a una serie di iniziative e incentivi mirati”.

Il percorso formativo è costituito da:

4 ore di attività di accompagnamento individuale, finalizzata a fornire un sostegno all’aspirante Maestro Artigiano durante il percorso formativo; 52 ore di formazione, suddivisa in moduli di tre ore erogati in modalità a distanza, che permettono l’approfondimento di contenuti specifici sui temi della gestione d’impresa, gestione dei processi di innovazione, gestione delle persone e trasmissione delle competenze e valorizzazione dell’impresa.

A completare il percorso, 48 ore suddivise in tre weekend formativi,

che per la seconda edizione si svolgeranno di domenica e lunedì, realizzati in modalità residenziale, svolti in località della provincia di Vicenza, durante i quali, guidati da docenti ed esperti, si andranno a identificare gli elementi di distintività del proprio modo di essere artigiano e di fare impresa, del proprio fare innovazione, di trasmettere e valorizzare la propria maestria.

