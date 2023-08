Made in Vicenza: webinar, Vietnam – il mercato driver del Sud Est asiatico

Questo il tema del webinar organizzato per giovedì 14 settembre da Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM).

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online

ALLA SCOPERTA DEL VIETNAM E FOCUS SUL SETTORE DEI BENI STRUMENTALI

Il post pandemia evidenzia uno scenario dei mercati internazionali spesso diverso rispetto al passato, con nuovi Paesi che mostrano opportunità d’affari e tassi crescita inediti.

Tra questi vi è certamente il Vietnam, che oggi rappresenta a tutti gli effetti un punto di accesso privilegiato al mercato del Sud Est Asiatico, che conta complessivamente un bacino di oltre 540 milioni di consumatori.

Per questo motivo Made in Vicenza,

Azienda Speciale della Camera di Commercio, organizza per giovedì 14 settembre, dalle 9.30 alle 11.00, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM), un webinar dal titolo “Vietnam: il mercato driver del Sud Est asiatico nel dopo Covid.

Dopo una prima parte dedicata all’inquadramento generale dell’economia del Paese, durante l’incontro sarà anche presentato un progetto di Made in Vicenza specifico sul mercato dei beni strumentali in Vietnam, sviluppato in collaborazione ICHAM e con le Associazioni di Categoria vicentine.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire

alle aziende beriche attive nei settori della meccanica, delle tecnologie ambientali, delle energie rinnovabili e dell’edilizia un programma di attività informative, di ricerca partner e organizzazione di incontri B2B via web per proporsi con successo sul mercato vietnamita.

Proprio il settore dei beni strumentali presenta infatti grandi prospettive di crescita in Vietnam, diventato un mercato di sbocco di grande interesse in particolare dopo la firma dell’Accordo di Libero Scambio con l’Unione Europea (EVFTA) e in considerazione della posizione strategica nello scacchiere del Sud Est Asiatico.

Successivamente al webinar del 14 settembre, le imprese potranno aderire al “Progetto Beni Strumentali Vietnam”, che inizierà con una verifica individuale con un esperto di settore della Camera di Commercio Italiana in Vietnam per la conferma di fattibilità agli incontri B2B online. Successivamente per l’organizzazione degli incontri con i buyers vietnamiti sarà elaborato un catalogo in lingua vietnamita relativo alle imprese vicentine partecipanti.

Il progetto inizierà già nel mese di settembre,

mentre gli incontri con i buyers saranno realizzati a partire dalla metà di ottobre fino alla fine di novembre, con possibilità di estensione del periodo di attività in caso di necessità.

Inoltre, in caso di riscontri positivi, è allo studio l’organizzazione di una missione commerciale in Vietnam nel corso del 2024.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online. Per informazioni e adesioni: Made in Vicenza, tel. 0444 994758 oppure info@madeinvicenza.it

Comunicato stampa n.5 – 28 agosto 2023

Giovanni Bregant Marketing & Comunicazione