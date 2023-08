Bassano – Sant’Eusebio: in scena il “Duo Padella”

Torna il MINIFEST NEI QUARTIERI Martedì 29 agosto dalle 17.30 a Sant’Eusebio

SPETTACOLO DI CIRCO E DI AMICIZIA

Torna l’ultimo appuntamento con il Minifest in Festa,

la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, che accoglie il pubblico martedì 29 agosto presso gli impianti sportivi di Sant’ Eusebio, con attività e laboratori attivi fin dal pomeriggio, un momento poi per cenare insieme e alle ore 20.45 lo spettacolo About del Duo Padella.

Uno spettacolo di Arti circensi, bicicletta e giocoleria, adatto al pubblico di tutte le età.

Un evento inserito nel ricco cartellone di Operaestate Festival, e promosso in collaborazione con il comitato di Quartiere Sant’Eusebio e Ullallà Teatro.

About è uno spettacolo di circo contemporaneo inspirato all’amicizia.

Si tratta del primo progetto del Duo Padella, costituito da Isaac Valle e Giuliano Garufi.

Il duo porterà in scena momenti di vita vissuta, raccontando il profondo legame che li unisce.

Dei due personaggi non si conosce il loro passato, né la loro provenienza.

Sono due buffi protagonisti che si andranno a definire grazie alle avventure strabilianti che vivranno sul palcoscenico, con l’ausilio di svariate tecniche fra cui clownerie, slapstick, loop station, danza, numeri di equilibrismo e giocoleria.

Isaac Valle e Giuliano Garufi si specializzano presso INAC, Instituto Nacional das artes do Circo (Portogallo), il primo in bici acrobatica e verticalismo, il secondo in giocoleria e manipolazione di oggetti.

Dal 2016 si esibiscono insieme in strada con il Duo Padella, sperimentando tecniche circensi come giocoleria, equilibrismo, clown e teatro fisico.

Per l’ultima volta nel corso di questa lunga estate,

il Minifest anima i quartieri di Bassano con una grande festa per tutti, per stare insieme in allegria e con tante occasioni dedicate soprattutto ai più piccoli e alle famiglie!

Dal pomeriggio saranno infatti attivi laboratori creativi sul circo e sui colori, e un Castello magico dove ascoltare tante belle storie!

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio dello stesso per permettere il ritiro dei biglietti prenotati telefonicamente e per l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà allestito presso la palestra del Patronato S.S Trinità

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

(Bassano del Grappa- Quartiere Sant’Eusebio)

