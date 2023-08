Bassano del Grappa: Dan Kinzelman apre B.Motion Musica

E’ ora di B.Motion Musica: dal 30 agosto al 2 settembre a Bassano del Grappa (Vicenza)

AL VIA B.MOTION MUSICA: UNA FINESTRA SULLE SONORITA’ DEL FUTURO

Dan Kinzelman apre la prima giornata con Resist/Evolve alle 21.00

Il teatro passa il testimone alla musica contemporanea con Bmotion Musica, che dal 30 agosto al 2 settembre porta a Bassano del Grappa 4 appuntamenti ambientati tra CSC San Bonaventura e Chiostro dei Musei Civici, per esplorare le sperimentazioni più interessanti della scena internazionale con artisti che attingono a un repertorio personale e di musiche tradizionali, rivisitato tra tecnologia e sonorità contemporanee. Attraverso performance in prima nazionale e ospiti internazionali, B.Motion Musica, curato da Sofia Girardi, diventa un luogo di incontro per la scena emergente della musica.

Apre B.Motion Musica DAN Kinzelman, che torna al Festival con lo spettacolo Resist/Evolve in scena alle 21.00 al CSC San Bonaventura. Una performance che lavora sulla “durata”, unendo la sua conoscenza musicale a un’esplorazione del corpo, del respiro e dei suoi limiti.

Lo spettacolo Resist/Evolve in dettaglio

Resist/Evolve esamina i limiti dei nostri corpi e delle nostre menti attraverso l’istinto primordiale a sopravvive­re, a resistere in condizioni di avversità. Utilizzando speciali tecniche di respirazione, Dan Kinzel­man crea paesaggi sonori improvvisati ininterrotti basati su frequenze contenute in una singola nota di sassofono. Durante i primi dieci minuti della performance l’artista si avvicina al proprio limite fisico, che successivamente si sforza di mantenere, spingendo il limite della resistenza sia fisica che mentale e cercando un equilibrio tra le regole che ha preparato, la sua capacità di concentrazione e la capacità fisiche del suo corpo mentre interagisce con lo strumento. Il suono viene interrotto solo quando questo equilibrio non può più essere sostenuto.

Chi è Dan Kinzelman

Dan Kinzelman è un musicista, compositore e performer statunitense. E’ diventato famoso sulla scena italiana, unendosi alla band della leggenda della tromba italiana Enrico Rava, dove ha lavorato come solista, arrangiatore e direttore musicale. Il suo lavoro è caratterizzato da una vena irriverente, che mescola la conoscenza del jazz all’esplorazione sonora. I suoi progetti spesso combinano linguaggi musicali estremamente distanti in qualcosa di inquietante ma allo stesso tempo seducente.

B.motion non è solo spettacolo, anche residenze artistiche.

È il caso di Six Memos for the Next Millennium, titolo inglese del saggio di Calvino, che dà nome alla residenza artistica 2023 di Associazione Culturale BACÀN e Operaestate Festival. Il progetto ha visto la sua prima fase a Vicenza, dal 18 al 20 luglio a Palazzo Cordellina, e una seconda tappa di residenza a Bassano dal 31 agosto al 2 settembre.

Coinvolti nel progetto Beatrice Miniaci (flauto e ottavino), Nicola Traversa (chitarra e voce), Ludovico Franco (tromba e elettronica) e Nicolò Masetto (contrabbasso), accompagnati dalla direzione artistica musicale di Dan Kinzelman a investigare sui temi affrontati da Calvino.

Restituzione pubblica del progetto il 2 settembre alle ore 18 all’Urban Center

A causa della ridotta capienza degli spazi, si consiglia la prenotazione.

Info e biglietti: Biglietteria del festival, Via Vendramini 35, Bassano del Grappa – 0424524214.

Tutto il programma su: https://www.operaestate.it/it/festival/bmotion/teatro

Fonte: Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well