Veneto, rifiuti: nuove risorse per finanziare i progetti di videosorveglianza dei Comuni

Assessore Bottacin, rifiuti: “sicurezza del territorio e salvaguardia ambientale, con occhio particolare alla tutela della legalità”

Dopo un primo stanziamento di 250mila euro, con cui in marzo era stato avviato un bando per finanziare investimenti promossi dai Comuni per l’istallazione di impianti di videosorveglianza presso i centri di raccolta e in particolare i siti dei territori comunali al fine di prevenire il deposito incontrollato di rifiuti, su proposta dell’assessore Bottacin la Giunta regionale ha deliberato un implemento di risorse per dare riscontro alle molte domande pervenute.

“Nella nuova delibera abbiamo stanziato ulteriori 465mila euro – spiega l’Assessore -.

Si tratta di un nuovo e importante segnale che diamo in termini di sicurezza del territorio e alla salvaguardia ambientale, con un occhio particolare alla tutela della legalità”.

Il bando, come altre iniziative promosse dalla Regione, aveva l’obiettivo di tenere alta la guardia in materia di abbandono di rifiuti, così da individuare e possibilmente prevenire eventi a volte anche criminosi, come nel caso degli incendi negli impianti di gestione.

“Sono numerose le progettualità che nel tempo abbiamo messo in campo in materia – dettaglia Bottacin -, tra cui quella di aver creato, già nel 2018, un gruppo di lavoro per la definizione di linee guida da applicare al territorio nel caso di incidenti di rilevanza ambientale, nel quale sono stati coinvolti, oltre alle strutture regionali, anche il Nucleo Ecologico dei Carabinieri, il Comando Interregionale dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti di ARPAV, di ANCI Veneto e dell’Università di Padova. Un’esperienza assolutamente positiva che, proprio per la sua riconosciuta utilità, il Comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione di una audizione alla Commissione Bicamerale “Ecoreati” tenutasi durante la scorsa Legislatura parlamentare, suggerì di estendere anche ad altre realtà”.

L’iniziativa prevedeva la possibilità di finanziare proposte, con un contributo fino a 15mila euro, legate alla videosorveglianza in ambito di rifiuti.

“Il bando ha ricevuto un grande riscontro e perciò – conclude Bottacin – dopo aver inizialmente finanziato le prime domande, con il nuovo stanziamento abbiamo ritenuto di implementare le risorse così da dare soddisfazione a un numero cospicuo delle richieste pervenute. Confidiamo per il futuro di proseguire su questa linea, in considerazione anche delle difficoltà che oggi attanagliano i Comuni e ogni aiuto è per loro un toccasana. Se poi queste risorse sono utilizzate per combattere azioni criminose, l’aiuto che stiamo loro dando diventa ancora più importante”.

Elenco dei Comuni finanziati, con il primo e il secondo stanziamento finanziario:

Lavagno

Lavagno

Breda di Piave

Breda di Piave

Lonigo

Venezia

Spinea

Cerea

San Giorgio in Bosco

Thiene

Mirano

Nogarole Rocca

Fontaniva

Musile di Piave

San Michele al Tagliamento

Monselice

Castelfranco Veneto

Stanghella

Resana

Montebelluna

Grezzana

Mira

San Martino di Lupari

Loria

Tombolo

Roverè Veronese

(Comuni che si aggiungono col nuovo stanziamento)

Guarda Veneta

Albignasego

Vigasio

Bosaro

Gallio

Solagna

Arcole

Fiesso D’Artico

Quinto Vicentino

San Zenone degli Ezzelini

Pettorazza Grimani

Cerro Veronese

Malo

Quinto di Treviso

Castelnuovo del Garda

Velo Veronese

Porto Viro

San Martino di Venezze

Campagna Lupia

Possagno

Villamarzana

Pieve del Grappa

Asolo

Cavarzere

Fiesso Umbertiano

Pedavena

Zero Branco

Illasi

Pozzoleone

Volpago del Montello

Quarto D’Altino

Ponzano Veneto

Romano D’Ezzelino

Chiuppano

Ospedaletto Euganeo

Codognè

Arquà Polesine

San Fior

Unione Comuni Basso Vicentino

Arzergrande

Silea

Ponte San Nicolò

Feltre

Cadoneghe

Castello di Godego

Gazzo (PD)

Crespino

Chiarano

Pescantina

Badia Polesine

Cappella Maggiore

Polesella

Este

Vigodarzere

Noventa Padovana

