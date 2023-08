Pregiudicato straniero fugge e tenta di liberarsi della cocaina: denunciato ed espulso

Questura di Vicenza, contrasto alla microcriminalità prevenzione e repressione dei reati: vìola il Foglio di Via del Questore, pregiudicato straniero fugge al controllo della Polizia e tenta di liberarsi della cocaina

Nel corso dei normali servizi di pattugliamento e di prevenzione della microcriminalità effettuati nelle aree urbane, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura, nella giornata di ieri, hanno individuato e denunciato in stato di libertà tale O.O.J., 33enne nigeriano pregiudicato straniero ed irregolare sul territorio Nazionale.

I Poliziotti, dopo aver notato il soggetto in Via Allende che, a bordo di una bicicletta, alla vista della Polizia si dava a precipitosa fuga, in brevissimo tempo lo hanno raggiunto e fermato al fine di procedere alla sua identificazione.

All’improvviso, durante le fasi del controllo l’uomo straniero tentava nuovamente di darsi alla fuga, imboccando la strada pedonale di via Allende. Si dava alla fuga dopo aver gettato al suolo la bicicletta, entrava in una aiuola adiacente e saliva su di un muretto che conduce sui tetti dei box auto dei condomini di via Adenauer.

Giunto all’estremità del terrazzo di copertura, e vistosi alle strette poiché senza altre vie di fuga, il soggetto si gettava al suolo. Si gettava da un’altezza di tre metri cadendo nel viale sottostante che dà accesso ai box auto. Si rialzava e percorreva ancora alcuni metri, durante i quali gettava un involucro di nylon contenente sostanza stupefacente. A quel punto il soggetto rovinava al suolo lamentando fortissimi dolori ad entrambe le caviglie e ai polsi. Veniva a quel punto fatta intervenire un’Ambulanza del SUEM 118, per trasportare il soggetto in Ospedale per le cure mediche del caso.

L’involucro gettato da O.O.J. veniva subito recuperato dagli Agenti.

Dal successivo esame effettuato dalla Polizia Scientifica il contenuto è risultato essere Cocaina in modica quantità, da considerarsi per uso personale.

Al termine dei controlli medici il soggetto veniva accompagnato in Questura. Qui, al termine delle procedure per la sua completa identificazione, è risultato inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza emesso dal Questore.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, O.O.J. veniva denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza a Pubblico Ufficiale. Ed inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza, nonché sanzionato per la detenzione della cocaina per uso personale.

Pertanto, in considerazione della gravità del comportamento tenuto e della situazione di pericolo per la sicurezza pubblica che si è venuta a creare, nonché dei gravi pregiudizi a suo carico, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori decideva di emettere nei confronti di O.O.J. un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato del 26 Agosto 2023