Cilio: “Pallacanestro Vicenza nel segno della continuità”

Esaurita la prima settimana di preparazione in vista dell’attesissimo debutto nel nuovo campionato di serie b nazionale, che avverrà il primo ottobre al pala Goldoni con Chieti, coach Manuel Cilio, nuovamente e meritatamente sulla panchina berica.

Questi, dopo la conquista della categoria nell’entusiasmante e indimenticabile play-in con Lumezzane, non nasconde la propria soddisfazione relativa alla costruzione del roster, a cominciare dalla conferma dello zoccolo duro:

“Abbiamo iniziato con grande entusiasmo,

spinti dalla promozione ottenuta. La società ha fatto la scelta giusta di confermare gran parte del roster, dal momento che i volti nuovi sono quattro.

La necessità era quella di acquisire maggiore solidità sotto canestro ed in questo senso ci si è orientati verso due precisi profili , quelli di Antonietti e Riva , comunque capaci di giocare anche lontano dal canestro”

Terenzi, invece, rappresenta l’ala piccola, con punti nelle mani, in grado di scardinare le difese avversarie, visto che in serie b anche la passata stagione a Legnano, ha spesso chiuso in doppia cifra, e aggiungo che è un uomo disposto a sacrificarsi a livello difensivo.

Brescianini il baby play ( 2005 ), di proprietà della Leonessa Brescia, non sarà solo un punto fermo della nostra Under 19 Eccellenza, ma saprà sicuramente trovare spazio anche in prima squadra.

Le 34 partite, con 6 turni infrasettimanali,

previste dalla regular season, sono un impegno snervante destinato inevitabilmente a concedere minutaggio anche ai più giovani, come ad esempio Carr e Pavan, che hanno già assaggiato la serie b, nella passata stagione.

Credo non ci siano dubbi sul fatto che assisteremo nuovamente alla grande applicazione difensiva altamente fruttuosa, così ben assimilata dai ragazzi nello scorso torneo.

Il coach conferma: “Abbiamo fatto specifiche scelte perchè vogliamo proseguire su questa linea. Spavaldi e dimostrare di essere un vero gruppo .

E una cosa alla quale teniamo, è mantenere alto l’affetto del nostro pubblico .

Caloroso e numeroso e che senza ombra di dubbio, nel famoso e surreale primo quarto di gara tre con Lumezzane, ha continuato a spingerci ed è anche per loro che non abbiamo mollato, realizzando così una grande rimonta coronata dal doppio overtime in quella serata ribattezzata come epica”

Venerdi prossimo, con Mestre parte sul parquet di casa il nutrito precampionato.

“Si, rispetto all’anno scorso quando in amichevole affrontammo avversarie dell’allora C gold come Bassano e Leoncino Mestre, stavolta disponendo di un gruppo più rodato, si è deciso di misurarci con club di caratura maggiore.”

Qualè l’obiettivo che vi siete posti per la stagione?:

“Si è deciso di alzare l’ asticella, per cui puntiamo ad una salvezza diretta, pertanto a lasciare dietro di noi almeno cinque squadre. Poi più avanti vedremo.”

Chi possiamo indicare tra le favorite del girone B?:

“Personalmente vedo Ruvo e Faenza su tutte. Sono entrambe reduci da una grande stagione ed hanno arricchito il roster con elementi di spicco per giocarsi la serie A2. ma anche Mestre e Roseto meritano grande rispetto.”

Questa è la preseason della pallacanestro Vicenza:

tre i confronti interni. Scenderanno al pala Goldoni il primo settembre a Mestre, come detto, il 5 San Bonifacio e il 13 Oderzo..

Amichevoli a porte aperte a beneficio del pubblico.

Il tutto intervallato il 9 settembre dalla trasferta di Ozzano Emilia, primo turno ad eliminazione diretta di Supercoppa e quindi anche primo impegno stagionale ufficiale per i ragazzi biancorossi,

Dopodichè viaggi previsti verso San Vendemiano e Mestre il 16 e il 20 per poi arrivare alla conclusione rappresentata dal quadrangolare di Padova, in calendario venerdì 22 e sabato 23 ed al quale prenderanno parte anche Sambo e le padrone di casa Virtus e Petrarca.

Riccardo Giuntini