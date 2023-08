Caldogno: via Zanella chiusa al traffico dal 28 agosto al 12 settembre

Lavori ultimati entro il 13 settembre per la riapertura delle scuole di Caldogno (VI)

Per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, via Zanella (nel tratto compreso tra l’intersezione della via stessa con via Risorgimento e l’intersezione di via G. Zanella con vicolo San Michele) sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare. Sarà chiusa per il periodo dal 28 agosto al 12 settembre 2023 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Sarà garantito l’accesso al tratto di via G. Zanella chiuso al traffico veicolare agli automezzi dei frontisti e dei residenti dei civici dal n. 10 al n. 16. Ma anche ai mezzi autorizzati, ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Il traffico veicolare sarà deviato lungo via Risorgimento e via G. Galilei.

I lavori saranno completati per garantire la riapertura al traffico il 13 settembre, con la ripartenza delle scuole.

Fonte: Comune di Caldogno (VI) – Ufficio Stampa Francesco Guiotto

